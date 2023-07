Charlie Puth tại 8Wonder: Người nghệ sĩ “chơi đùa” với âm nhạc, khán giả thưởng thức trọn vẹn The Charlie Live Experience đẳng cấp quốc tế

Charlie Puth và 75 phút đáng nhớ tại 8Wonder

Tối 22/7, sau nhiều ngày chờ đợi, Charlie Puth đã chính thức mang trọn vẹn tour diễn The Charlie Live Experience của nam ca sĩ đến lễ hội âm nhạc 8Wonder. Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại VinWonders Nha Trang, phủ kín mặt sân lẫn các khán đài để theo dõi màn trình diễn của 6 nghệ sĩ Việt Nam (Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, MONO, HIEUTHUHAI, AMEE,...) trước khi đến phần trình diễn của Charlie Puth.



Từ lâu, Charlie Puth đã là một trong những nam ca sĩ USUK có độ nhận diện cao bậc nhất tại thị trường Việt Nam, mọi hoạt động của nam ca sĩ đều được dân mạng Việt theo dõi sát sao. Anh chàng được đặt biệt danh thân thương là “Superman Cần Thơ", cũng có nhiều mối “duyên nợ” trước đó với Việt Nam khi từng xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, đặt câu hỏi cho thí sinh trong vòng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia.

Những bài học từ ekip quốc tế

Ekip quốc tế của Charlie Puth vận hành chuyên nghiệp và bài bản, xứng đáng được chúng ta học hỏi về cách họ làm việc. Nửa đêm ngày 21/7, họ đến địa điểm tổ chức để lắp đặt ánh sáng, màn hình LED trên sân khấu để đảm bảo đồng bộ với kịch bản tour diễn The Charlie Live Experience. Bởi lẽ, Charlie Puth đã xác nhận đêm diễn tại 8Wonder nằm trong khuôn khổ The Charlie Live Experience Tour thế nên ekip anh cũng xác định đảm bảo tất cả các phần dàn dựng tại Việt Nam tương đồng với kịch bản ở bất kỳ đêm diễn nào khác dù là ở Bắc Mỹ, Châu Á hay Australia. Tờ The Miami Hurricane trong bài review về The Charlie Live Experience khẳng định: "Charlie Puth là một nghệ sĩ truyền cảm hứng với tài năng không thể phủ nhận, Puth đã khiến khán giả Miami phát cuồng về màn trình diễn dù anh đã rời sân khấu từ rất lâu".

Đến trưa ngày 22/7, nửa ngày trước khi phần trình diễn bắt đầu, toàn bộ dàn nhạc công, nhân viên kỹ thuật của phía Charlie Puth có buổi tổng duyệt thứ hai để đảm bảo đường dây kịch bản diễn ra đúng kế hoạch. Toàn bộ các nhạc cụ của các nhạc công quốc tế đều được họ mang theo trong quá trình lưu diễn toàn cầu. 2 chiếc piano đặc biệt là nơi Charlie Puth trình diễn luân phiên trong đêm nhạc cũng được mang trực tiếp từ tour diễn tại Bắc Mỹ sang Việt Nam. Những điều này nhằm nhấn mạnh: set diễn của Charlie Puth tại 8Wonder hoàn toàn không phải một phần “giao lưu”, trình diễn vài bài mà là một đường dây kịch bản được hoàn thiện, trình diễn xuyên suốt hơn 30 đêm diễn vừa qua ở Bắc Mỹ và sẽ mang đến các nước Châu Á từ tháng 10 tới.

Sau khi phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam khép lại, toàn bộ sân khấu được “trả lại” cho ekip quốc tế của Charlie Puth để chuẩn bị những bước cuối cùng cho phần trình diễn của nam nghệ sĩ. Dàn staff Việt Nam thậm chí được yêu cầu rời sân khấu để mọi thứ được vận hành theo đúng tiêu chuẩn của một ekip quốc tế.

Âm nhạc thăng hoa, khán giả mê hoặc nhìn Charlie Puth “chơi đùa” với âm thanh và các nhạc cụ

Charlie Puth mở đầu buổi diễn với Charlie Be Quite, ca khúc nằm trong album phòng thu mới của anh - CHARLIE. Set diễn có khá nhiều ca khúc nằm trong album mới, album có ý nghĩa đặc biệt nhất với Charlie Puth vì anh mang rất nhiều câu chuyện, trải nghiệm thật của bản thân gieo vào những câu hát. Dù là album mới nhưng có khá nhiều các track mà khán giả Việt đã kịp cập nhật và trở nên quen thuộc thông qua các trend trên MXH như Light Switch và đặc biệt là Left And Right, ca khúc song ca với Jungkook - em út của BTS.

Những bản hit quen thuộc của Charlie Puth nổi tiếng khắp toàn cầu được mang đầy đủ lên sân khấu 8Wonder: Attention, One Call Away, How Long, We Don’t Talk Anymore, See You Again,... Bên cạnh đó, Charlie Puth cũng đã cover một số ca khúc như Forget You, Stay và I Knew You Were Trouble. Suốt 75 phút của set diễn, không vũ công minh họa - không chiêu trò dàn dựng, Charlie Puth vừa hát live sung sức, vừa chơi đa dạng các loại nhạc cụ, tạo nên một hình tượng nghệ sĩ đầy thăng hoa.

Phần trình diễn hay nhất của đêm chắc chắn phải kể đến bản mashup Slow Motion với We Don’t Talk Anymore. Charlie Puth cho biết bản mashup này chính là cách anh nói về 2 thái cực của một cuộc tình: lúc mới yêu và sau khi chia tay. Sau đó là loạt những bản ballad đầy tâm trạng được Charlie Puth thể hiện vô cùng thu hút. Dù những lúc giao lưu, Charlie Puth sẽ có đôi chút hơi vụng về nhưng khi chỉ có anh, giọng hát và chiếc đàn piano, anh khiến mọi trái tim phải say mê theo dõi.

Xuyên suốt màn trình diễn, không chỉ hát, Charlie Puth còn thể hiện một tình yêu thuần khiết và chân thành với âm nhạc. Thỉnh thoảng giữa các màn trình diễn, Charlie Puth lại dừng lại, lắng nghe một vài nốt nhạc và lại tinh nghịch gõ lên piano một vài nốt ngẫu nhiên, tự nhiên như một ngày bình thường. Nhiều đoạn độc tấu piano đầy cảm xúc được thực hiện ngẫu hứng khiến khán giả rung động. Anh liên tục nói về niềm cảm hứng âm nhạc khổng lồ mà anh có được từ cuộc sống thường nhật, về cách anh khai thác những chất liệu thanh âm trong cuộc sống đưa vào các sáng tác.

Lần đầu tiên Charlie Puth đến Việt Nam nhưng xuyên suốt màn trình diễn, anh nhiều lần bày tỏ cảm xúc lẫn sự biết ơn của anh với Việt Nam, với khán giả. Trên MXH, anh cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh tại biển Nha Trang, thể hiện sự yêu thích đặc biệt với cảnh quan thiên nhiên của đất nước chúng ta.

Charlie Puth đã mang đến trọn vẹn kịch bản và setlist trình diễn của tour The Charlie Live Experience, một số ca khúc mới còn khá lạ lẫm với khán giả Việt. Tuy nhiên, bản năng nghệ sĩ chân thành và lối trình diễn thăng hoa của Charlie Puth đã chứng minh ý nghĩa thực sự của “âm nhạc" là như thế nào: âm nhạc không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt cũ - mới, chỉ có những trái tim yêu nghệ thuật đồng điệu kết nối với nhau. Tất cả khán giả có mặt tại 8Wonder đã được thưởng thức trọn vẹn con người nghệ sĩ của Charlie Puth, thể hiện qua set diễn đều là các ca khúc do chính anh sáng tác. Thậm chí họ còn “lãi thêm", khi có cả những bài hit của nghệ sĩ khác được Charlie Puth “nêm nếm" như một gia vị “đổi món" cho khán giả. Và màn pháo hoa rợp trời thắp sáng toàn bộ sân khấu với màn encore See You Again, bản hit lớn nhất trong sự nghiệp nam ca sĩ chính là điểm kết đẹp cho tất cả. Vốn là một ca khúc đầy cảm động nói về sự chia ly, khung cảnh Charlie Puth thả hồn vào từng câu hát, khán giả hoà ca trong biển ánh sáng là một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà những ai có mặt tại sự kiện tối qua sẽ khó mà quên được.

Việt Nam đã sẵn sàng cho các nghệ sĩ quốc tế và những lễ hội âm nhạc sánh tầm khu vực

Trong số nhiều nghệ sĩ quốc tế đến trình diễn tại Việt Nam trong những năm vừa qua, Charlie Puth là một trong số ít nghệ sĩ lớn vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp đến trình diễn. Sau đêm diễn vừa qua, những khán giả tham dự có thể cảm nhận mức độ đầu tư của VinWonders, sự chuẩn bị kĩ lưỡng của ekip Việt Nam về mọi mặt thực sự đã khiến trải nghiệm của khán giả tại 8Wonder rất đáng nhớ. Về mặt kĩ thuật, dàn dựng sân khấu, âm thanh - ánh sáng chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe từ những nghệ sĩ lớn quốc tế.

Việc Charlie Puth đến Việt Nam trình diễn không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc đáng nhớ, siêu nhạc hội 8Wonder còn là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các đơn vị và ekip trong nước trong việc chào đón các ca sĩ quốc tế về trình diễn. Sau 8Wonder và Charlie Puth, VinWonders cho biết họ đang gầy dựng mô hình một lễ hội âm nhạc thường niên đẳng cấp quốc tế với rất nhiều những ngôi sao toàn cầu, và The Charlie Live Experience là một bước khởi đầu đáng tự hào và đáng khích lệ!

Màn trình diễn See You Again của Charlie Puth tại 8Wonder