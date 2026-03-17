Chuyển thành công 100 triệu đồng vào tài khoản 1020886xxxx ở Vietcombank, người phụ nữ ở Hưng Yên vội báo công an

Ngày 16/3/2026 Công an xã Phụng Công, Hưng Yên cho biết đã tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà, trú tại Thôn Ngò, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên về việc chị Hà đã chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng từ số tài khoản 110112003xxxx, ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đến số tài khoản 1020886xxxx, ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản tên V.T.N.L.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Công an xã Phụng Công đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin giao dịch, phối hợp với ngân hàng có liên quan tra soát dữ liệu chuyển khoản, xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền là chị V.T.N.L, sinh năm 1991, HKTT tại phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà trình báo sự việc tại cơ quan Công an

Ngay trong ngày, Công an xã Phụng Công đã liên hệ Công an phường Hạnh Thông để mời chị V.T.N.L là chủ tài khoản nhận tiền lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chị V.T.N.L đã xác nhận có sự việc số tài khoản 1020886xxx, ngân hàng Vietcombank của chị vừa nhận được số tiền 100 triệu đồng từ chủ tài khoản là Nguyễn Thị Thu Hà chuyển đến. Công an xã Phụng Công đã phối hợp với Công an phường Hạnh Thông hướng dẫn các thủ tục cần thiết để chị V.T.N.L hoàn trả cho chị Nguyễn Thị Thu Hà đầy đủ số tiền 100 triệu đồng ngay trong ngày.



