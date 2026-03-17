Cảnh báo tất cả phụ huynh về việc đăng ảnh con lên mạng

Theo trang Chongluadao.vn.vn, việc đăng hình ảnh con lên mạng là một hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế tàn khốc đầu tiên mà các bậc cha mẹ cần đối mặt là việc hình ảnh của con mình có thể đang trôi nổi ở những góc khuất tăm tối nhất của internet.

Có đến một nửa số hình ảnh xuất hiện trên các trang web đen về lạm dụng trẻ em được tải xuống trực tiếp từ chính tài khoản của phụ huynh. Đáng sợ hơn, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, kẻ xấu chỉ cần thu thập khoảng 20 bức ảnh sinh hoạt bình thường là có thể tạo ra các sản phẩm deepfake nhạy cảm giả mạo với độ chính xác lên đến 99%. Nhưng hiểm họa không chỉ dừng lại ở thế giới ảo, những bức ảnh này còn là "bản đồ" dẫn đường cho tội phạm ngoài đời thực. Một chiếc áo đồng phục, một góc phố quen thuộc hay tính năng gắn thẻ vị trí tự động chính là dữ liệu quý giá để kẻ xấu phác thảo lộ trình và thói quen của con bạn.

Ảnh: Chongluadao.vn

Chính từ những thông tin bị rò rỉ này, các đối tượng tội phạm đã xây dựng nên những kịch bản "bắt cóc online" hoàn hảo. Theo thống kê từ cơ quan công an, có tới 90% bị hại trong các vụ án lừa đảo, bắt cóc qua mạng là học sinh, sinh viên và trẻ vị thành niên. Chúng không hành động ngẫu nhiên mà dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng sở thích, thói quen của "con mồi" thông qua mạng xã hội, sẵn sàng chi tiền và đầu tư thời gian để lấy lòng tin.

Số liệu thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho thấy, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó, hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi quyết định chia sẻ hình ảnh lên mạng, phụ huynh đã hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát đối với những dữ liệu đó. Dù bạn có cài đặt chế độ bạn bè, hay quyết định xóa bức ảnh đi ngay sau vài phút, thì những người dùng khác vẫn có thể nhanh tay chụp ảnh màn hình, lưu trữ và tải về và gửi đi khắp nơi. Hình ảnh một khi đã được đưa lên internet sẽ để lại dấu vết vĩnh viễn, đòi hỏi các bậc phụ huynh cần thực sự tỉnh táo, bảo vệ con trẻ ngay trên không gian mạng.