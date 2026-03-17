Tin vui cho tất cả người dùng Facebook và Messenger

Mới đây Facebook có thông báo chính thức về việc tung ra hàng loạt tính năng cảnh báo rủi ro hoàn toàn mới trên toàn bộ hệ sinh thái Meta. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra một lá chắn an toàn hơn cho hơn 3 tỉ người dùng Facebook, Messenger và WhatsApp trước bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Thay vì phải loay hoay xử lý hậu quả khi tiền đã mất, người dùng giờ đây có thể chủ động nhận diện kẻ gian ngay từ những bước tiếp cận đầu tiên nhờ hệ thống cảnh báo thông minh được tích hợp sâu vào nền tảng.

Meta ra mắt công cụ chống lừa đảo mới áp dụng cho Facebook, Messenger và WhatsApp

Đối với mạng xã hội Facebook, khi người dùng nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản mới lập, hoàn toàn không có bạn chung hoặc có dấu hiệu đăng nhập từ một quốc gia khác, hệ thống sẽ lập tức hiển thị các thông tin cảnh báo đi kèm. Sự can thiệp kịp thời này giúp người dùng cẩn trọng cân nhắc trước khi bấm chấp nhận, từ đó ngăn chặn tận gốc tình trạng các tài khoản giả mạo cố gắng tiếp cận nạn nhân thông qua việc kết bạn hàng loạt.

Thông báo cảnh báo của Facebook nếu nhận được lời mời kết bạn lạ

Tương tự trên ứng dụng nhắn tin Messenger, công nghệ nhận diện của Meta sẽ quét và đánh giá các kịch bản lừa đảo đang rất phổ biến hiện nay như lời mời rủ rê đầu tư lợi nhuận khủng, tin nhắn tuyển dụng việc nhẹ lương cao hay các yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp từ người lạ. Ngay khi phát hiện nội dung có rủi ro, một cảnh báo sẽ xuất hiện trực tiếp ngay trong khung chat để bạn khựng lại một nhịp và suy nghĩ trước khi quyết định tiếp tục trao đổi.

Cảnh báo lừa đảo trên Messenger sẽ được kích hoạt nếu phát hiện dấu hiệu bất thường

Không chỉ bảo vệ người dùng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin WhatsApp cũng được bổ sung lớp phòng vệ mới nhắm vào tính năng liên kết thiết bị. Nhằm ngăn chặn triệt để các vụ lừa đảo lợi dụng việc quét mã QR để chiếm đoạt tài khoản trên thiết bị lạ, WhatsApp giờ đây sẽ thông báo thật rõ ràng nguồn gốc của mọi yêu cầu liên kết bất thường. Ứng dụng sẽ liên tục nhắc nhở người dùng kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đồng ý cấp quyền truy cập cho bất kỳ thiết bị nào khác.

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm ứng dụng, Meta cũng đang rất mạnh tay dọn dẹp không gian hiển thị bằng cách yêu cầu xác minh danh tính nghiêm ngặt đối với các nhà quảng cáo, đặc biệt là ở những lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ lừa đảo cao. Hãng công nghệ này đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ trọng doanh thu từ các tài khoản quảng cáo đã được xác minh minh bạch lên mức 90% ngay trong cuối năm nay.

Theo số liệu đã được công bố, những nỗ lực thanh lọc của Meta trong năm qua đã mang lại kết quả đáng kể khi gỡ bỏ thành công hơn 159 triệu nội dung quảng cáo độc hại và xóa vĩnh viễn gần 11 triệu tài khoản Facebook, Instagram liên quan đến các tổ chức lừa đảo. Điển hình là chiến dịch phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan mới đây đã triệt phá thành công một mạng lưới lừa đảo lớn, dẫn đến 21 lệnh bắt giữ và vô hiệu hóa tức khắc hơn 150.000 tài khoản rác có liên quan.