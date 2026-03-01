6 dòng iPhone ai đang dùng cần nên kiểm tra ngay

Apple vừa phát hành bản cập nhật bảo mật khẩn cấp dành cho một số mẫu iPhone và iPad đời cũ nhằm khắc phục lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặc khai thác để tấn công thiết bị.

Theo Apple, bản vá này xử lý lỗ hổng liên quan đến mối đe dọa mang tên Coruna, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trên thiết bị mục tiêu. Khi bị khai thác, lỗ hổng có thể tạo điều kiện để tin tặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng.

Apple khuyến nghị người dùng kiểm tra và cài đặt bản cập nhật mới nhất nếu iPhone của mình nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. (Ảnh minh hoạ)

Các thiết bị iPhone nằm trong danh sách cập nhật lần này gồm iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (thế hệ thứ nhất), iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Bên cạnh đó, một số mẫu iPad và iPod Touch đời cũ cũng được Apple phát hành bản vá bảo mật tương tự.

Theo nhóm nghiên cứu bảo mật của Google, chiến dịch tấn công liên quan đến Coruna đã được ghi nhận từ tháng 2/2025. Mã độc chủ yếu được phát tán thông qua các trang web liên quan đến cờ bạc và tiền điện tử. Khi truy cập vào những trang này, người dùng có thể vô tình tải xuống phần mềm độc hại.

Các phần mềm này có khả năng truy cập vào dữ liệu trên thiết bị, thậm chí nhắm đến ví tiền điện tử của người dùng để đánh cắp tài sản.

Apple khuyến nghị người dùng kiểm tra và cài đặt bản cập nhật mới nhất nếu thiết bị của mình nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Đồng thời, người dùng nên hạn chế truy cập các trang web không rõ nguồn gốc và tránh tải tệp từ các nguồn không chính thức nhằm giảm nguy cơ bị tấn công mạng.

Tham khảo Apple Insider