120 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, từ ngày 1/3 đến ngày 8/3, thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu.

Cùng thời gian kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập danh sách các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Tại Ninh Bình, Cảnh sát giao thông tỉnh cũng thông tin, từ ngày 18/2 đến ngày 282, qua khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát và các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Các trường hợp vi phạm đã được tổng hợp để xử lý theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường có thể bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng quy định mức phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Trường hợp quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Nếu người điều khiển ô tô đi sai làn đường và gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Với các mức xử phạt nêu trên, người tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ đúng biển báo, vạch kẻ đường và quy định chuyển làn để bảo đảm an toàn và tránh bị xử phạt.