3 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước trong năm 2026, chậm có thể bị phạt, tạm dừng giao dịch ngân hàng

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến các mốc tuổi đã được đề ra. Quy định này nhằm bảo đảm thông tin nhân thân, sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3 độ tuổi phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Cụ thể, trong năm 2026, những công dân sinh năm sau đây buộc phải đổi từ CCCD sang thẻ căn cước mới:

- Sinh năm 2001, tròn 25 tuổi

- Sinh năm 1986, tròn 40 tuổi

- Sinh năm 1966, tròn 60 tuổi

Bên cạnh đó, những công dân sinh năm 2012 cũng sẽ đủ 14 tuổi trong năm 2026. Nếu chưa từng được cấp thẻ căn cước, nhóm đối tượng này bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ lần đầu ngay khi đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đến các độ tuổi 14, 25, 40 và 60. (Ảnh minh hoạ)

Luật Căn cước 2023 cũng nêu rõ, trường hợp thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn hai năm trước các mốc tuổi phải đổi thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Đặc biệt, nếu công dân được cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Quên đổi Căn cước công dân hết hạn có bị phạt không?

Việc sử dụng căn cước công dân (CCCD) đã hết hạn không chỉ gây nhiều bất tiện trong các giao dịch thường ngày mà còn có thể dẫn đến nguy cơ bị xử phạt.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng. Nếu CCCD đã hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng các giao dịch như thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM hoặc trên các kênh trực tuyến cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Ngoài ra, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID liên kết với giấy tờ này cũng có thể bị khóa tự động. Khi đó, người dùng sẽ không thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng cho đến khi hoàn tất việc cấp lại thẻ căn cước mới.

Theo Điều 11 Nghị định 282/2025, người không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hay căn cước điện tử… có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Để tránh bị xử phạt hoặc gián đoạn giao dịch, người dân thuộc diện phải đổi thẻ nên chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Cách đổi thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID

Đầu tiên, người dùng cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất trên Google Play hoặc App Store, đồng thời bảo đảm tài khoản đã được xác thực định danh mức độ 2.

Sau khi đăng nhập, vào mục Thủ tục hành chính, chọn dịch vụ cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, sau đó tạo yêu cầu mới cho bản thân hoặc thực hiện khai hộ nếu cần.

Tiếp theo, điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống, lựa chọn địa điểm thực hiện thủ tục và phương thức nhận thẻ. Để tiết kiệm thời gian, người dân có thể chọn nhận thẻ qua dịch vụ bưu chính và thanh toán lệ phí theo quy định.