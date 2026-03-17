Cách chặn tin nhắn và cuộc gọi rác cho tất cả người dùng SIM Viettel

Để giải quyết triệt để sự phiền toái này, giải pháp mạnh mẽ nhất hiện nay là ghi danh vào Danh sách không quảng cáo (DNC) do Cục An toàn thông tin quản lý. Khi thuê bao của bạn nằm trong danh sách này, Nghị định 91 quy định rõ các tổ chức và cá nhân sẽ bị nghiêm cấm gửi tin nhắn hoặc gọi điện quảng cáo đến máy bạn.

Theo đó, để đăng ký người dân chỉ cần truy cập trang web chính thức nospam.vncert.vn, nhập số điện thoại cá nhân, chọn mục đăng ký và xác nhận bằng mã OTP gửi về máy là xong.

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện đăng ký qua tin nhắn SMS hoàn toàn miễn phí theo cách sau:

Đăng ký qua tin nhắn SMS (miễn phí): Soạn tin nhắn theo cú pháp DK DNC gửi 5656 để đăng ký vào danh sách không nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi quảng cáo nào.

Lựa chọn đăng ký chi tiết: Bạn có thể đăng ký chặn riêng biệt tin nhắn hoặc cuộc gọi:

Chỉ chặn tin nhắn quảng cáo: DK DNC S gửi 5656

Chỉ chặn cuộc gọi quảng cáo: DK DNC V gửi 5656

Quy định pháp lý: Theo Nghị định 91, các tổ chức và cá nhân không được phép gửi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các số thuê bao đã nằm trong danh sách DNC này.

Đối với những người đang sử dụng mạng Viettel, nhà mạng này cung cấp một hệ thống lọc quảng cáo nội bộ qua tổng đài 199 cực kỳ chi tiết. Người dùng có thể chủ động chặn từng loại thông báo rác tùy theo nhu cầu thực tế.

Chặn tin nhắn, cuộc gọi rác cho SIM Viettel

Cách 1: Sử dụng cú pháp SMS gửi 199: Đối với các tin nhắn quảng cáo từ chính nhà mạng, thuê bao Viettel có thể soạn tin để từ chối theo từng danh mục:

Chặn quảng cáo khuyến mại nạp thẻ: Soạn TC1 gửi 199

Chặn quảng cáo khuyến mại: Soạn TC2 gửi 199

Chặn quảng cáo dịch vụ Viettel: Soạn TC3 gửi 199

Chặn quảng cáo dịch vụ ngoài: Soạn TC4 gửi 199

Chặn quảng cáo từ Viettel++: Soạn HUY gửi 9000

Chặn tất cả các tin nhắn quảng cáo: Soạn TC gửi 199

Lưu ý, yêu cầu từ chối nhận tin quảng cáo của bạn chỉ có hiệu lực trong vòng 180 ngày. Và sau 180 ngày, thuê bao của bạn sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn quảng cáo từ 199 của nhà mạng Viettel.

Bên cạnh các cú pháp tin nhắn truyền thống, người dùng smartphone hiện đại có thể tải ngay ứng dụng My Viettel để quản lý thông minh hơn. Ứng dụng này cung cấp tính năng Vcall ID giúp tự động nhận diện và hiển thị cảnh báo khi có cuộc gọi lừa đảo, đồng thời cho phép người dùng gửi báo cáo phản ánh số điện thoại rác trực tiếp lên hệ thống.

Ngoài ra, việc gọi thẳng lên tổng đài chăm sóc khách hàng để yêu cầu nhân viên hỗ trợ kích hoạt dịch vụ chống làm phiền cũng là một phương án nhanh gọn và hiệu quả.