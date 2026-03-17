Vietjet Air hướng dẫn cách check-in online qua VNeID nhanh nhất

Theo khuyến cáo chính thức trên trang chủ của hãng hàng không Vietjet Air, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID để làm thủ tục hàng không thay cho giấy tờ truyền thống. Vietjet Air cũng hướng dẫn 8 bước để hoàn tất check-in online và làm thủ tục nhanh gọn nhất tại sân bay.
Để hoàn tất các thủ tục khi đi máy bay bằng VNeID, khách hàng tiến hành theo các bước sau đây:
Bước 1 : Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID.
Bước 2 : Chọn mục “Dịch vụ khác”.
Bước 3 : Chọn mục “Dịch vụ hàng không”.
Bước 4 : Chọn mục “Check-in online” và nhấn nút “Check-in online”.
Bước 5 : Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietjet để hoàn thành quy trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).
Bước 6 : Xác thực sinh trắc tại cổng soi an ninh.
Bước 7 : Xác thực sinh trắc tại cổng lên tàu bay.
Hành khách cần đăng nhập sẵn vào ứng dụng VNeID trước khi tới lượt làm thủ tục để tránh mất thời gian do rớt mạng hoặc quên mật khẩu tài khoản.
Hành khách mang theo giấy tờ cá nhân bản gốc để sử dụng nếu cần thiết.
Hành khách kiểm tra thời hạn sử dụng của căn cước công dân điện tử trên ứng dụng VNeID.
Nếu đi cùng trẻ em, hành khách cần mang theo giấy khai sinh để thực hiện các thủ tục cho chuyến bay.