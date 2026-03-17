Mổ vịt phát hiện vàng thật trong dạ dày: Câu chuyện lạ ở Trung Quốc gây bão mạng xã hội

Một phát hiện hiếm gặp tại miền trung Trung Quốc đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận khi một người dân địa phương bất ngờ tìm thấy các hạt vàng trong dạ dày của một con vịt do gia đình nuôi.

Theo thông tin từ Scmp, vào tháng 2 vừa qua, một người đàn ông họ Lưu sống tại huyện Long Hồi, tỉnh Hồ Nam, đã phát hiện những hạt kim loại lạ khi mổ một con vịt trong đàn gia cầm của gia đình.

Sau khi tiến hành thử nghiệm đốt để kiểm tra, các hạt kim loại này được xác nhận là vàng thật. Tổng khối lượng của số vàng vào khoảng 10 gram, với giá trị ước tính gần 12.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 45 triệu đồng.

Đối với gia đình ông Lưu, phát hiện này mang ý nghĩa đặc biệt. Cha của ông cho rằng đây là một dấu hiệu may mắn cho năm mới, một điềm lành bất ngờ đến từ chính đàn vịt được nuôi trong vườn nhà.

Theo lời kể của ông Lưu, đàn vịt được nuôi thả tự nhiên gần một con sông địa phương. Con sông này từng nổi tiếng trong quá khứ vì có trữ lượng vàng.

Ông cho rằng trong quá trình kiếm ăn, con vịt có thể đã nuốt phải bùn hoặc cát chứa các hạt vàng nhỏ. Những hạt kim loại này sau đó nằm lại trong dạ dày của con vật cho đến khi được phát hiện.

Từ góc độ khoa học, vàng là kim loại trơ và không thể bị cơ thể tiêu hóa hoặc hấp thụ. Trong nhiều trường hợp, các hạt vàng nhỏ nếu được nuốt vào sẽ đi qua hệ tiêu hóa mà không gây hại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng những mảnh vàng lớn hoặc vàng chứa tạp chất vẫn có thể gây ra rủi ro nhất định, chẳng hạn như tắc nghẽn đường ruột hoặc gây ngộ độc đối với cả động vật lẫn con người.

Ông Lưu cho biết phát hiện của mình không hoàn toàn là trường hợp cá biệt. Theo ông, một số người dân trong làng trước đây cũng từng tìm thấy vàng trong dạ dày vịt, nhưng số lượng thường rất nhỏ.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện.

Trước những nghi vấn này, Cục Tài nguyên thiên nhiên huyện Long Hồi cho biết cần có sự giám định từ các tổ chức chuyên môn để xác nhận chính xác liệu các hạt kim loại được tìm thấy có thực sự là vàng hay không.

Các nhân viên của cơ quan này cho biết việc tìm thấy vàng trong khu vực là hoàn toàn có khả năng. Theo họ, vào năm ngoái người dân địa phương đã thu được hơn 10 gram vàng khi đãi cát tại chính con sông nơi đàn vịt của ông Lưu thường kiếm ăn.

Con sông được nhắc tới là sông Thần Thủy, một dòng sông chảy theo hướng bắc nam qua huyện Long Hồi.

Trong giai đoạn từ thập niên 1970 đến thập niên 1990, nơi đây từng trải qua một cơn sốt vàng quy mô địa phương. Nhiều người dân đã đổ xô tới khu vực này để tìm kiếm kim loại quý trong lớp cát sông.

Sau đó, chính quyền Trung Quốc đã cấm hoạt động khai thác vàng tư nhân nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Theo quy định pháp luật của Trung Quốc, tất cả tài nguyên nằm dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và cổ vật, đều thuộc sở hữu của nhà nước. Vì vậy, việc xác định quyền sở hữu đối với số vàng được tìm thấy trong con vịt hiện vẫn là câu hỏi khó.

Các cơ quan chức năng cho biết trường hợp này khá đặc biệt, bởi vàng không được tìm thấy trực tiếp trong lòng đất mà lại xuất hiện trong cơ thể một con vật nuôi.

Phát hiện của ông Lưu cũng khiến nhiều người liên tưởng tới một tập quán cổ xưa trong lịch sử Trung Quốc.

Theo ghi chép từ thời nhà Đường, cách đây hơn một thiên niên kỷ, một số nông dân từng thu thập các hạt vàng từ phân của vịt và ngỗng. Những loài gia cầm này có thể vô tình nuốt phải cát chứa vàng khi kiếm ăn ở ven sông, sau đó thải ra ngoài trong quá trình tiêu hóa.

Câu chuyện lần này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề liên quan đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Nhiều bình luận hài hước cũng xuất hiện. Một người dùng mạng viết rằng anh muốn biết chính xác vị trí của con sông này trong vòng một ngày để có thể nuôi tới một nghìn con vịt tại đó.

Một người khác thì đùa rằng con vịt kia dường như đang “báo đáp” gia đình ông Lưu.

Một số bình luận thậm chí còn hài hước nhận xét rằng những con vịt còn lại trong đàn có thể đang rơi vào “tình thế nguy hiểm” sau phát hiện bất ngờ này.

Câu chuyện cũng xuất hiện trong bối cảnh giá vàng tại Trung Quốc đang duy trì ở mức cao. Tính đến tháng 3, giá vàng dao động từ khoảng 1.140 đến 1.190 nhân dân tệ mỗi gram.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vàng tiếp tục được nhiều gia đình Trung Quốc xem là kênh tích trữ tài sản an toàn.

Một số nhân viên văn phòng đang chuyển tiền tiết kiệm vào các quỹ đầu tư liên quan đến vàng. Trong khi đó, nhiều người trẻ lựa chọn các sản phẩm vàng nhỏ gọn, sáng tạo và có giá thành thấp hơn.

Thậm chí trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một phụ nữ tại Thành Đô đã gây chú ý khi biến 6 gram trang sức vàng thành bộ móng tay bằng vàng độc đáo.

Giữa những xu hướng đầu tư và tiêu dùng xoay quanh kim loại quý này, câu chuyện con vịt chứa vàng ở Hồ Nam lại mang đến một góc nhìn vừa kỳ lạ vừa thú vị. Nó nhắc lại một thực tế rằng đôi khi những phát hiện bất ngờ nhất lại xuất hiện từ những điều tưởng như rất bình thường trong đời sống.



