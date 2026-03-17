Ngân hàng cảnh báo nóng liên quan đến SIM điện thoại

Theo thông tin từ Ngân hàng Quốc dân (NCB), nhiều người dùng mạng viễn thông tại Việt Nam đang trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm công nghệ cao. Theo các đơn vị giám sát an toàn thông tin, thủ đoạn của những đối tượng này bắt đầu bằng việc thu thập chi tiết thông tin cá nhân của nạn nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, số Căn cước công dân và các dữ liệu ngân hàng liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

Khi đã có đủ thông tin, kẻ gian lợi dụng quy trình xác minh chưa thực sự chặt chẽ tại một số điểm giao dịch viễn thông để yêu cầu cấp lại SIM mới dưới tên của nạn nhân. Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của thủ đoạn này là chiếc SIM gốc bạn đang sử dụng sẽ đột ngột mất tín hiệu, vô hiệu hóa hoàn toàn ngay khi SIM mới trên tay kẻ gian được kích hoạt.

Từ thời điểm chiếm được quyền kiểm soát số điện thoại, mọi cuộc gọi và tin nhắn SMS, đặc biệt là mã xác thực OTP từ ngân hàng, đều sẽ gửi thẳng đến thiết bị của kẻ lừa đảo. Chúng bắt đầu sử dụng tính năng báo quên mật khẩu, kết hợp với các phương thức xác thực bằng SMS OTP để dò tìm cách đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đối với những hệ thống bảo mật yếu, chỉ phụ thuộc duy nhất vào tin nhắn OTP, đối tượng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép và "rút sạch" tài khoản chỉ trong chớp mắt.

NCB cho biết đã rà soát lại toàn bộ hệ thống và khẳng định khách hàng không thể bị chiếm đoạt tài khoản nếu chỉ thông qua hình thức SIM Swap. Việc đăng nhập hoặc kích hoạt ứng dụng ngân hàng trên một thiết bị mới đòi hỏi nhiều lớp bảo mật đồng thời, bao gồm việc xác thực tin nhắn OTP, nhận diện khuôn mặt eKYC và bắt buộc phải quét Căn cước công dân gắn chip. Do đó, dù kẻ gian có đọc được tin nhắn OTP, chúng vẫn không thể truy cập tài khoản nếu không có thẻ Căn cước vật lý của bạn.

Dù các lớp bảo mật ngày càng được nâng cấp, người dùng vẫn cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình. Ngân hàng này cũng khuyến cáo khách hàng, tuyệt đối:

- Không cung cấp OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc CCCD cho bất kỳ ai.

- Liên hệ ngay nhà mạng viễn thông nếu phát hiện điện thoại mất sóng bất thường.

- Liên hệ ngay NCB khi phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập các đường link đáng ngờ.