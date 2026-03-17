Tiện ích chưa từng có liên quan đến thẻ căn cước vừa chính thức có hiệu lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định 58 ngày 13/2/2026 sửa đổi các Nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; hướng dẫn Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Tại Điều 5 của Nghị định, toàn bộ trình tự cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước sẽ được tích hợp và xử lý thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Sự thay đổi này không chỉ đơn giản hóa các rườm rà về giấy tờ mà còn đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân ngay trên chiếc điện thoại di động.

Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) được thực hiện như sau:

Công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước.

Trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 6 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị định là thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã bị hủy sẽ được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước và trên ứng dụng VNeID.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc khai thác thông tin trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Cơ quan cấp thẻ không được yêu cầu công dân cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.



