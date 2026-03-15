Thấy tin nhắn này, xóa ngay lập tức nếu không muốn tài khoản ngân hàng bốc hơi

Ngày 11/3, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng các đối tượng mạo danh lực lượng Cảnh sát giao thông gửi tin nhắn thông báo "phạt nguội" nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, nhóm tội phạm sử dụng tin nhắn SMS, Zalo hoặc Facebook để tiếp cận người dân, thông báo về việc phương tiện có liên quan đến hồ sơ vi phạm giao thông và yêu cầu truy cập vào một đường link đính kèm. Mặc dù hình thức lừa đảo mạo danh không mới, nhưng kịch bản của các đối tượng ngày càng tinh vi, được đầu tư kỹ lưỡng khiến nhiều người dùng dễ dàng mất cảnh giác và sập bẫy.

Điểm mấu chốt của thủ đoạn này là việc thao túng tâm lý lo lắng của người tham gia giao thông. Khi nạn nhân nhấp vào đường link, họ sẽ được dẫn đến một trang web giả mạo có giao diện sao chép gần như nguyên bản Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tại đây, hệ thống lừa đảo được lập trình sẵn để luôn trả về kết quả có lỗi vi phạm khi người dùng nhập biển số xe, đồng thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đóng phạt trực tuyến. Nếu nạn nhân thực hiện thao tác thanh toán, giao diện sẽ yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng và mã bảo mật OTP. Ngay khi các thông tin nhạy cảm này được cung cấp, kẻ gian sẽ lập tức nắm quyền kiểm soát và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Để nhận diện và phòng tránh rủi ro, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra thật kỹ tên miền của các đường link nhận được. Các trang web giả mạo thường cố tình chèn thêm ký tự đặc biệt, dấu chấm hoặc thay đổi một vài chữ cái so với tên miền chính thức của cơ quan nhà nước nhằm đánh lừa thị giác người dùng. Biện pháp xử lý an toàn nhất là tuyệt đối không truy cập vào các đường link đáng ngờ, không cung cấp thông tin bảo mật và nên xóa ngay các tin nhắn mạo danh này khỏi thiết bị để tránh rủi ro bấm nhầm trong quá trình sử dụng.

Công an tỉnh Cà Mau cũng chính thức khẳng định, hiện tại các cơ quan chức năng không thực hiện việc thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn điện thoại hay mạng xã hội. Mọi trường hợp vi phạm đều được xử lý theo quy trình chuẩn: cơ quan Công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ của chủ phương tiện, yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến trực tiếp trụ sở để làm việc. Do đó, khi nhận được các thông báo yêu cầu nộp phạt trực tuyến, người dân cần chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được xác minh và hướng dẫn, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.