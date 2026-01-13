Trong khi cá hồi thường được coi là tiêu chuẩn vàng của thực phẩm bổ dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Samantha Cassetty khẳng định cá mòi mới thực sự là "ngôi sao" đứng đầu thế giới hải sản. Theo vị chuyên gia này, cá mòi vượt trội về giá trị dinh dưỡng và giành vị trí số 1 nhờ tính an toàn cao cùng giá cả phải chăng, đa dạng lợi ích sức khỏe.

Tại Việt Nam, cá mòi vô cùng phổ biến tại các vùng cửa sông như sông Hồng, sông Thu Bồn... với mức giá chỉ từ vài chục nghìn đồng, giúp mọi gia đình đều có thể tiếp cận nguồn dinh dưỡng đẳng cấp thế giới.

Dưới đây là 8 lý do chính mà các chuyên gia đánh giá cao, thậm chí coi cá mòi là loại cá tốt nhất thế giới nếu xét về lợi ích sức khỏe:

1. Hàm lượng omega-3 dồi dào, tốt cho tim mạch

Cá mòi chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi khi tính theo trọng lượng, giúp ngăn chặn tình trạng viêm và làm chậm sự hình thành mảng bám trong động mạch. Nghiên cứu từ Đại học Harvard phát hiện ra rằng chỉ cần tiêu thụ một đến hai khẩu phần cá mòi mỗi tuần sẽ cung cấp đủ axit béo omega-3 để giảm hơn 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

2. Rất giàu canxi và vitamin D tốt cho xương khớp

Theo Today.com, một hộp cá mòi nhỏ 92g cung cấp lượng canxi tương đương một cốc sữa 250ml. Cá mòi cũng là nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào, hỗ trợ hấp thụ canxi tối ưu. Một nghiên cứu cho thấy hơn 90% người trưởng thành thiếu vitamin D, dẫn đến nguy cơ loãng xương và suy giảm miễn dịch, do đó cá mòi là giải pháp bổ sung hoàn hảo cho hệ xương khớp.

3. Nguồn protein chất lượng cao

Cá mòi cung cấp lượng protein chất lượng cao vô cùng ấn tượng, với khoảng 23g protein trong mỗi khẩu phần 100g đã nấu chín. Đây là nguồn đạm hoàn chỉnh chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein chất lượng cao từ cá mòi giúp xây dựng tế bào, phục hồi mô cơ và duy trì sức mạnh thể chất mà không đi kèm với nhiều chất béo bão hòa có hại như trong thịt đỏ.

4. Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2 đáng kể

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người bị tiền tiểu đường khi đưa cá mòi vào chế độ ăn hai lần mỗi tuần đã giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành tiểu đường loại 2. Các dưỡng chất trong cá mòi giúp cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát chỉ số glucose máu hiệu quả hơn so với chế độ ăn kiêng thông thường.

5. Hỗ trợ giảm cân và duy trì khối lượng cơ bắp

Cá mòi chứa nguồn protein chất lượng cao và các axit amin thiết yếu giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn giữa các bữa. Các nghiên cứu về dinh dưỡng chỉ ra rằng việc thay thế thịt đỏ bằng cá béo như cá mòi giúp giảm lượng calo nạp vào, đồng thời duy trì quá trình trao đổi chất mạnh mẽ, hỗ trợ giảm cân bền vững mà không mất cơ.

6. Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Theo dữ liệu y tế từ WebMD, các axit béo trong cá mòi có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác, bao gồm thoái hóa điểm vàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ cá béo giúp cải thiện tình trạng khô mắt nhờ hỗ trợ sản sinh lớp màng bảo vệ võng mạc.

7. Chống oxy hóa và ngăn ngừa tế bào ung thư

Cá mòi giàu selen và kẽm, những chất chống oxy hóa quan trọng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Các nghiên cứu về dịch tễ học cho thấy chế độ ăn giàu cá có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, nhờ vào khả năng kháng viêm và tăng cường sức mạnh cho hệ thống bạch cầu chống lại nhiễm trùng.

8. Phát triển trí não và bảo vệ thần kinh

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các dưỡng chất như choline và iốt trong cá mòi cực kỳ quan trọng cho sự phát triển não bộ và cột sống của trẻ nhỏ. Ở người lớn tuổi, axit béo omega-3 trong cá mòi giúp duy trì sức khỏe thần kinh, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

9. Độ an toàn cao với hàm lượng thủy ngân cực thấp

FDA và EPA đã xếp cá mòi vào danh sách "lựa chọn tốt nhất" vì chúng nằm ở tầng thấp của chuỗi thức ăn nên ít tích lũy thủy ngân nguy hiểm hơn các loại cá lớn như cá ngừ hay cá mập. Nghiên cứu xác nhận cá mòi là nguồn hải sản an toàn nhất cho cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ trong việc bổ sung sắt và axit folic.

Nguồn và ảnh: Today.com, webMD