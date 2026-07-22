Chuyện gì đang xảy ra với concert BIGBANG ở Hà Nội?

Mọi thông tin về concert BIGBANG ở Hà Nội đều được khán giả quan tâm.

Sáng 22/7, YG Entertainment đã công bố seat map cùng chi tiết giá vé cho đêm diễn tại sân vận động Accor Stadium (Sydney, Úc), dự kiến diễn ra vào ngày 31/10/2026. Đây cũng là điểm dừng mới nhất của tour diễn kỷ niệm 20 năm BIGBANG được hé lộ đầy đủ thông tin bán vé.

Theo đó, đợt VIP Presale sẽ diễn ra từ ngày 29/7/2026, trong khi General Sale mở bán từ ngày 31/7/2026. Đối với vé khán đài và sàn thường, mức giá được chia thành nhiều hạng, vé dao động nhiều phân khúc, thấp nhất từ khoảng 1,98 triệu đồng đến cao nhất khoảng 14,85 triệu đồng. Chặng Úc đã có đầy đủ sơ đồ sân khấu, phân hạng ghế ngồi và lịch mở bán, giúp người hâm mộ có thể chủ động chuẩn bị kế hoạch săn vé.

Concert BIGBANG tại Úc đã có thông tin mở bán vé

Trước đó, một số điểm dừng khác của tour cũng đã bắt đầu quá trình phát hành vé. Tại Goyang (Hàn Quốc), ba đêm diễn từ ngày 21 đến 23/8/2026 đã hoàn tất cả các đợt mở bán chính thức lẫn bổ sung, với mức giá dao động từ khoảng 2,66 triệu đến 4,76 triệu đồng (154.000 - 275.000 KRW). Tại Paris (Pháp), concert ngày 19/9/2026 cũng đã mở bán chính thức thông qua Ticketmaster France.

Tuy nhiên, trái ngược với Sydney, Goyang hay Paris, hai đêm diễn của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10/2026 vẫn gần như "án binh bất động" về thông tin vé. Điểm khiến fan Việt hoang mang hơn cả là concert Sydney diễn ra sau concert Hà Nội, nhưng lại được mở bán vé trước. Dù YG Entertainment đã xác nhận Hà Nội là một trong những điểm dừng thuộc tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, đến nay ban tổ chức vẫn chưa công bố đơn vị phân phối vé chính thức.

Lịch trình concert BIGBANG tại các nước

Việc thiếu thông tin chính thức khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam liên tục rơi vào trạng thái chờ đợi và hoang mang, đặc biệt khi thời gian diễn ra concert chỉ còn khoảng ba tháng.

Người hâm mộ Việt hoang mang

Khoảng trống thông tin này nhanh chóng trở thành cơ hội để phe vé và các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Trên nhiều hội nhóm Facebook và Threads, không khó để bắt gặp các bài đăng nhận "giữ chỗ", "order vé sớm" hoặc tự nhận có "suất ngoại giao", cam kết săn vé thành công 100% và yêu cầu người mua chuyển tiền cọc. Thậm chí, đã xuất hiện nhiều tài khoản rao bán lại các suất VVIP hoặc VIP với mức giá từ 30 triệu đến 75 triệu đồng mỗi vé.

Nhiều trang web giả mạo cần tránh xa

Song song đó, nhiều bảng giá và sơ đồ chỗ ngồi tự dựng cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Phần lớn những thông tin này là giả mạo, được suy đoán dựa trên concert tại Hàn Quốc hoặc các tour Kpop trước đây, hoàn toàn không phải thông tin do ban tổ chức công bố. Điều này khiến không ít người hâm mộ nhầm lẫn, thậm chí tin rằng giá vé chính thức đã bị rò rỉ.

Không chỉ thị trường vé trở nên hỗn loạn, hiệu ứng từ concert còn tác động đến các dịch vụ du lịch. Dù chưa mở bán vé, giá vé máy bay trên chặng TP.HCM - Hà Nội vào cuối tháng 10/2026 đã ghi nhận xu hướng tăng từ 10-30%. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn và homestay quanh khu vực Mỹ Đình cũng bắt đầu được người hâm mộ đặt trước, khiến nguồn phòng đẹp dần khan hiếm.

Trong bối cảnh này, người hâm mộ Việt hiện tại nên bình tĩnh, cảnh giác trước những hình thức phe vé tinh vi

Trong bối cảnh này, người hâm mộ Việt hiện tại nên bình tĩnh, cảnh giác trước những hình thức phe vé tinh vi. Không nên chuyển tiền cọc dưới bất kỳ hình thức nào cho các dịch vụ giữ chỗ, "suất ngoại giao" hay "vé nội bộ". Khi ban tổ chức chưa công bố đơn vị phát hành chính thức, mọi giao dịch đều tiềm ẩn nguy cơ mất trắng.

Thông tin chính xác nhất về đơn vị phân phối vé, sơ đồ sân khấu, giá vé cũng như thời gian mở bán sẽ chỉ được công bố trên các kênh chính thức của BIGBANG, YG Entertainment và đơn vị tổ chức được ủy quyền tại Việt Nam trong thời gian tới. Khán giả nên chờ thông tin những nguồhn chính thống để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.