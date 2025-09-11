Chưa đầy 1 tháng nữa, Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ khởi công dịp 71 năm Giải phóng Thủ đô

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD).

Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thành phố Mặt trời, một đơn vị liên quan trực tiếp đến Sun Group.

Công ty TNHH Thành phố Mặt trời được thành lập từ tháng 5/2006, có trụ sở tại số 13 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào tháng 3/2024, doanh nghiệp đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên mức hơn 3.265 tỷ đồng, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực tài chính cho dự án quy mô lớn này.﻿

Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. ﻿

Công trình nhà hát Ngọc trai (Nhà hát Opera Hà Nội) sẽ được triển khai tại bán đảo Quảng An, TP Hà Nội với tổng diện tích khu đất hơn 191.240 m2, trong đó phần dành cho xây dựng Nhà hát Ngọc trai và công viên khoảng 182.000 m2, còn lại làm bãi đỗ xe và đường giao thông.﻿

Nhà hát Opera Hà Nội là một phần của dự án Sun Grand City Tây Hồ View, do Sun Group đầu tư.

Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Nhà hát này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, Renzo Piano, ông là tác giả của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát Opera Hà Nội nằm nổi trên mặt hồ Đầm Trị với kiến trúc mái vòm độc đáo lấy cảm hứng từ những con sóng Hồ Tây. Trên bề mặt mái vòm có phủ một lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai, từ đó phản chiếu ánh sáng và sự chuyển động của không gian, thời gian với nhiều sắc thái khác nhau của màu trời và màu mặt nước. Vì vậy, vào mọi khoảnh khắc trong ngày như bình minh, hoàng hôn, hay buổi tối, mái vòm của nhà hát sẽ phản ánh các sắc thái màu khác biệt.

Nhà hát Opera Hà Nội còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí, nhằm đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật.

Sau khi hoàn thiện, đây dự kiến sẽ là một trong các nhà hát lớn nhất châu Á với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi.﻿

﻿8 dự án sắp được khởi công

Không chỉ có dự án nhà hát Ngọc trai, 7 dự án khác được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 bao gồm:﻿

Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.