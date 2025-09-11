Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?

Sáng 11/9, báo Công an nhân dân đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi - chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Các Lệnh và Quyết định trên đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, gần 4 năm trước, chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) thực hiện dịch vụ niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Quá trình sau đó, chị Th. cho rằng, dịch vụ tại đây không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật khiến hàm răng của chị bị hư, nghiêng.

Chị Th. nhiều lần liên lạc, tìm đến phòng khám Tuyết Chinh nhưng không gặp được người có trách nhiệm, không được giải quyết thoả đáng.

Ngày 3/9, chị Th. cùng bạn đến phòng khám và gặp bà Chinh. Khi lời qua tiếng lại, chị Th. có dùng điện thoại để quay lại diễn biến.

Sau đó, bà Chinh có hành vi tấn công chị Th. như: hành hung, xô đẩy, kéo chị từ ghế xuống đất, cầm gậy đe doạ, thậm chí giật điện thoại của chị Th. ném xuống nền nhà. Bạn của chị Th. cũng bị bà Chinh tấn công, thông tin này được thuật lại trên tờ Vietnamnet.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Ảnh: Công an nhân dân).

Tối qua (10/9), trao đổi với tờ Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, chị Th. nhập viện trong tình trạng có chấn thương phần mềm. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chấn thương của bệnh nhân không đáng ngại, chủ yếu được theo dõi và ổn định vấn đề tâm lý.

Trải qua khoảng 4 ngày chăm sóc, điều trị, chị Th. được cho xuất viện khi sức khỏe đã ổn định, được hẹn tái khám lại 3-5 ngày tới.

Hình ảnh chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tấn công khách ngày 3/9 (Ảnh cắt từ clip).

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám

Liên quan đến vụ việc trên, tờ Sức khoẻ&Đời sống đưa tin, vào ngày 8/9, Đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, doàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám Tuyết Chinh như: không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Ngoài ra, phòng khám này không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ (Ảnh: Sức khoẻ&Đời sống).

Hiện, Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.