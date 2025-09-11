Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Cơ hội lớn từ làn sóng khách quốc tế

Từ năm 2024, Đà Nẵng liên tục góp mặt trong Top điểm đến được tìm kiếm hàng đầu châu Á, với lượng khách quốc tế chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 4,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Đây là nhóm du khách có sức chi tiêu cao và ưu tiên thanh toán số.

Tuy nhiên, nhiều tiểu thương tại Đà Nẵng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thanh toán không tiền mặt, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tăng doanh thu từ nhóm khách này.

Để bắt kịp xu hướng, VNPAY phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng và Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch triển khai giải pháp thanh toán số cho du khách, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhờ đó, khách quốc tế có thể đăng ký ứng dụng VNPAY bằng số điện thoại nước ngoài, liên kết thẻ Visa/MasterCard/JCB và quét VNPAY-QR tại nhiều điểm dịch vụ, từ khách sạn, nhà hàng đến chợ truyền thống.

Ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VNPAY (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (bên phải) tại Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác

VNPAY còn phối hợp cùng thành phố triển khai các giải pháp số như hóa đơn điện tử (VNPAY Invoice), chữ ký số (VNPAY-CA), hợp đồng điện tử VNeDoc và định danh điện tử (VNPAY eKYC), giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và tối ưu quản trị. Đây là nền tảng để Đà Nẵng nâng cao sức cạnh tranh du lịch, xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại và bền vững.

VNPAY-QR giúp doanh nghiệp ‘chốt đơn’ mọi lúc

Giải pháp quét mã VNPAY-QR được xem là “chìa khóa” thanh toán cho tiểu thương và doanh nghiệp. Từ khách sạn đến quán ăn, chỉ cần mã QR là giao dịch xử lý trong vài giây, vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa giúp chủ kinh doanh tiết kiệm chi phí và bắt kịp xu hướng không tiền mặt.

Mã VNPAY-QR hỗ trợ thanh toán trực tiếp từ thẻ quốc tế và tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Chị Hương Lan, chủ sạp hàng lưu niệm, cho biết trước đây nhiều khách quốc tế e ngại thanh toán vì phải dùng tiền mặt và đổi ngoại tệ, khiến tỷ lệ “chốt đơn” chưa cao. “Từ khi áp dụng VNPAY-QR, khách quốc tế chỉ cần quét mã dùng thẻ Visa/Mastercard/JCB sẵn có, thanh toán diễn ra trong vài giây, không còn vướng bận chuyện đổi tiền. Nhờ vậy, giao dịch thuận tiện hơn, nhiều đơn hàng giá trị lớn cũng được “chốt” nhanh hơn” - chị Lan chia sẻ thêm.

Đà Nẵng coi chuyển đổi số là chiến lược dài hạn. Hợp tác cùng VNPAY giúp nâng cao trải nghiệm du khách, thúc đẩy doanh nghiệp địa phương và hỗ trợ chính quyền quản trị minh bạch, tạo nền tảng để thành phố trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, năng động.

PV