Tưng bừng dịp Tết, VNPAY cùng các đối tác tung ưu đãi và giải thưởng lên tới 55 tỷ đồng trên toàn quốc

Theo đó, khi sử dụng phương thức thanh toán VNPAY-QR để mua sắm tại hơn 350.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, người tiêu dùng có thể tham gia những hoạt động đón Tết cổ truyền thú vị như "Ông đồ tặng chữ", chụp hình check-in và nhận ảnh in miễn phí, bốc thăm may mắn nhận voucher "Cây lì xì"… tại các sự kiện ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tham gia chương trình hái lộc đầu năm "Cây lì xì", khách hàng có cơ hội nhận ngay ưu đãi lên tới 5 triệu và quà tặng từ các thương hiệu lớn như: PNJ, Phong Vũ x ACER, VNPAY Taxi, MediaMart, ICANCONNECT, Học Mãi…



Người dân hào hứng nhận ưu đãi và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại các sự kiện Tết. (Nguồn ảnh: VNPAY)

Đặc biệt, với chương trình "Có VNPAY, Đón Tết Nguyên đán - Rước vạn điều may" năm nay, VNPAY cùng các đối tác triển khai nhiều gói ưu đãi khủng và hàng loạt hoạt động đặc biệt xuyên suốt dịp Tết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của người dân. Tổng giá trị ưu đãi và giải thưởng lên tới hơn gần 55 tỷ đồng trên toàn quốc tại hàng trăm nghìn thương hiệu: từ siêu thị, bán lẻ, thời trang, ăn uống, vui chơi giải trí… với nhiều hình thức khác nhau như ưu đãi từ chương trình Vòng quay may mắn, quà tặng voucher du lịch nghỉ dưỡng, voucher thời trang, làm đẹp…, ưu đãi giảm trực tiếp khi thanh toán bằng VNPAY-QR. Ngoài ra, khi mua sắm tại gần 400 siêu thị và trung tâm thương mại như Diamond Plaza, Saigon Co.op, Lotte Mart, Big C, AEON,… khách hàng còn nhận thêm bao lì xì Tết phiên bản giới hạn từ VNPAY.

Khách hàng khi thanh toán bằng VNPAY-QR cho dịp mua sắm Tết Giáp Thìn 2024 sẽ nhận được nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn. (Nguồn ảnh: VNPAY)

Chuỗi chương trình trúng thưởng hàng tuần trên fanpage của VNPAY-QR với tổng giá trị giải thưởng lên tới 90.000.000 đồng từ các thương hiệu như Mishio Kachi, Vietravel, KaT Jewelry, Trang sức thiết kế OPAL, MIA, CLICKBUY, SAKUKO.… cũng đón nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Nhiều giải thưởng giá trị lớn lên tới 90 triệu đồng khi khách hàng tham gia minigame trên Fanpage VNPAY-QR.

Thời điểm cuối năm nhu cầu sắm Tết tăng cao, việc cân đối chi tiêu hợp lý cũng là tiêu chí hàng đầu của khách hàng. Tại sự kiện, chị Vũ Hương (quận Liên Chiểu) vui mừng chia sẻ: "Cuối năm đi chợ Tết là hoạt động không thể thiếu, tôi mua sắm nhiều để làm quà tặng cho họ hàng, bạn bè. Nay được tham gia các hoạt động để nhận thêm ưu đãi, voucher lì xì và còn được tặng chữ lấy may… rất thú vị. Chắc chắn các chị em càng thích vì tiết kiệm được khoản kha khá cho các đơn hàng mua sắm tiếp theo."

Trong năm 2024, VNPAY đã lên kế hoạch cho các chương trình ưu đãi lớn tại nhiều sự kiện đặc biệt, giúp người dùng được hưởng khuyến mại ngập tràn cũng như trải nghiệm tiện ích thanh toán thông minh, an toàn.

Đại diện từ VNPAY cho biết, việc kịp thời triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu dùng trong nước dịp cuối năm cũng nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp khi tham gia Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 do Bộ Công thương phát động vừa qua. Cùng với các đối tác là các doanh nghiệp lớn trên cả nước, đảm bảo cho người tiêu dùng với nhiều mức thu nhập khác nhau có thể đón Tết Giáp Thìn 2024 đủ đầy, trọn vẹn. Chương trình diễn ra trên phạm vi toàn quốc để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm phát triển kinh tế - xã hội.