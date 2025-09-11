VNPAY cho phép quét QR bằng thẻ tín dụng, gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng

“Khoảng trống” trải nghiệm khi chi tiêu tín dụng

Ngày càng nhiều người lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng nhờ các ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền, tích điểm, trả góp lãi suất 0%.... Khảo sát từ VNPA cho thấy người dùng có xu hướng dùng thẻ tín dụng cho cả các khoản chi tiêu như ăn uống, đi chợ, mua sắm hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều điểm bán nhỏ vẫn chưa hỗ trợ thanh toán thẻ, khiến người dùng gặp khó trong việc tận dụng các ưu đãi tín dụng.

Chị Minh Anh (32 tuổi, nội trợ tại Hà Nội) chia sẻ: “Tháng trước, gia đình tôi định mua nồi chiên tại cửa hàng gần nhà đúng dịp thẻ tín dụng có ưu đãi, nhưng vì họ chỉ nhận tiền mặt và QR thường nên tôi đành bỏ qua.”

“Tôi hay dùng thẻ tín dụng khi đi cà phê, du lịch hay mua sắm để tận dụng ưu đãi, nhưng nhiều nơi không hỗ trợ quẹt thẻ, phải trả tiền mặt khá bất tiện.” – anh Hùng, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Những tình huống này cho thấy người dùng đã sẵn sàng với thanh toán hiện đại, nhưng vẫn còn rào cản về thiết bị chấp nhận thanh toán.s

VNPAY triển khai tính năng cho phép người dùng sử dụng ứng dụng ngân hàng, chọn nguồn tiền thẻ tín dụng quét mã VNPAY-QR

Thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng

VNPAY triển khai tính năng cho phép người dùng quét VNPAY-QR và chọn nguồn tiền từ thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng. Giải pháp này giúp người dùng thanh toán nhanh gọn mà không cần mang theo thẻ vật lý, mở rộng khả năng sử dụng thẻ tín dụng từ trung tâm thương mại, siêu thị cho đến các quán ăn, chợ truyền thống.

Người dùng hiện đã có thể thanh toán VNPAY-QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng mọi lúc mọi nơi

Người dùng có thể chi tiêu tín dụng mọi lúc, mọi nơi

Việc thanh toán bằng nguồn tiền thẻ tín dụng qua mã VNPAY-QR giúp người dùng dễ dàng chi tiêu mọi lúc, mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào thiết bị chấp nhận thẻ, mở ra cơ hội tận dụng tối đa các lợi ích thẻ tín dụng: chi trước trả sau, đồng thời hưởng ưu đãi kép từ ngân hàng phát hành và chương trình khuyến mại của VNPAY.

Ông Trần Mạnh Nam - đại diện VNPAY-QR cho biết: “Việc mở rộng tính năng thanh toán QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng là một bước nâng cấp quan trọng trong hệ sinh thái thanh toán số mà VNPAY đang xây dựng. Điều này không chỉ giúp người dùng tận dụng triệt để lợi ích từ thẻ tín dụng, mà còn hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận thêm một tệp khách hàng lớn với nhu cầu chi tiêu rõ ràng, từ đó giúp các đối tác chấp nhận thanh toán VNPAY tăng doanh thu hiệu quả”.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, việc tích hợp thẻ tín dụng vào thanh toán VNPAY-QR đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển hệ sinh thái tài chính số, đồng thời thúc đẩy phong cách sống thông minh, tiện lợi cho người Việt.

Hướng dẫn thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng Bước 2: Quét mã VNPAY-QR để thanh toán Bước 3: Chọn nguồn tiền thẻ tín dụng Bước 4: Nhập số tiền và mã khuyến mại (nếu có) Bước 5: Xác minh giao dịch và thanh toán thành công.



