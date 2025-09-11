Đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng được quảng cáo "đánh bay vi khuẩn", giữ hơi thở thơm mát

Ngày 11/9, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đình chỉ, thu hồi trên toàn quốc với sản phẩm Nước súc miệng Nano silver - DHT 350ml. Trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 6831/20/CBMP-HN ngày 31/3/2020, lô sản xuất 040125, ngày sản xuất 15/01/2025, hạn dùng 15/01/2028.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver - DHT

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố: Tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Theo như quảng cáo, thì nước súc miệng Nano silver - DHT 350ml có khả năng làm sạch răng, miệng, mảng bám răng, làm dịu mát miệng, khử mùi hôi miệng do: Hút thuốc lá, thuốc lào, hành tỏi, các chất tanh, giữ cho hơi thở thơm mát hơn, mang lại cảm giác tự tin sau khi sử dụng. Góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng, ngăn ngừa nhiệt miệng, sâu răng, viêm nướu, viêm lợi, viêm niêm mạc miệng... bảo vệ răng chắc khỏe.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Đồng thời, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

Sở Y tế TP Hà Nội được đề nghị giám sát Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược.