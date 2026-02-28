Chủ tịch TP.HCM yêu cầu chấm dứt tổ chức sự kiện tràn lan trên đường Lê Lợi

Chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nói về thực trạng tổ chức sự kiện, hội chợ quá dày đặc tại khu vực trung tâm. Trong đó đặc biệt trên 2 tuyến đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trung tâm Thành phố có 2 tuyến đường lớn nhưng tổ chức sự kiện quá dày đặc, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Đường Lê Lợi vừa được chỉnh trang dịp Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khang Điền)

"Bản thân tôi cũng là nạn nhân, phải vội xuống xe đi bộ vì kẹt xe không thể di chuyển. Các sự kiện kéo dài liên tục trên 2 tuyến đường này đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại chính đáng của người dân, nhất là trong các dịp cao điểm như cận Tết. Chưa kể ô nhiễm tiếng ồn, nhiều người dân trực tiếp phàn nàn, phản ánh về việc này, nhất là người lớn tuổi ", ông Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong khi đường Nguyễn Huệ mặc định là phố đi bộ nhưng nhiều thời điểm không còn không gian cho người đi bộ.

Đường Lê Lợi cũng vậy, giao thông chật chội vì các hoạt động tập trung đông người. Việc tổ chức sự kiện còn phong tỏa đường, thay đổi hướng giao thông dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Có trường hợp người dân bị kẹt xe 4-5 tiếng, và gọi điện trực tiếp cho ông để phản ánh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, rà soát, xem xét lại việc sử dụng 2 tuyến đường này từ năm 2027 và các năm tiếp theo. Đồng thời quy hoạch cụ thể sự kiện nào được tổ chức, tổ chức ở đâu để tránh tập trung gây kẹt xe.

"Từ nay về sau, chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, chỉ với các sự kiện thật đặc biệt TP yêu cầu. Còn với phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng chỉ sử dụng để tổ chức các sự kiện UBND TP.HCM cho phép. Không lạm dụng quá nhiều, nhất là các sự kiện hội chợ, kinh doanh, giải trí", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Đường Nguyễn Huệ được mặc định là phố đi bộ nhưng nhiều thời điểm không còn chỗ cho người đi bộ.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu chỉ có các sự kiện đặc biệt mới được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin TP.HCM phản ánh câu chuyện tổ chức sự kiện liên tục trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại khu vực trung tâm, tập trung tại đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi.

Ông kiến nghị các dịp lễ hội, Tết sau này cần có kế hoạch, bàn bạc tổ chức sự kiện với thời gian hợp lý, để tránh gây xáo trộn, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh cũng như giao thông tại khu trung tâm Thành phố.