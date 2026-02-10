Chú rể U70 lấy vợ trẻ 19 tuổi, sau đám cưới cái kết bất ngờ

Từ lâu những câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản tuổi tác luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từng có một cặp đôi "đũa lệch" ở Indonesia gây xôn xao. Thời gian gần đây, chuyện tình cặp đôi tuổi "ông cháu" được chia sẻ lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Cuộc hôn nhân chênh lệch 44 tuổi giữa một người đàn ông và cô gái trẻ 19 tuổi diễn ra ở Cirebon, Tây Java, Indonesia đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

Chú rể lớn tuổi hào phòng chi trả mọi khoản tiền cưới cùng của hồi môn.

Được biết, chú rể 63 tuổi là ông Haji Sondani và cô dâu là Fia Barlianti. Để lấy được vợ trẻ xinh đẹp, ông Haji Sondani đã chi 700 triệu Rp (gần 1,1 tỷ đồng) cho hôn lễ. Tuy nhiên, theo ông, mọi chi phí đều do ông tự ý chi trả, không phải yêu cầu hay điều kiện gì từ gia đình cô dâu.

Điều thú vị, riêng phần của hồi môn, Haji Sondani còn tặng thêm nhà gái 300 triệu Rp (khoảng 470 triệu đồng), đưa gia đình và người thân lên đến 16 người của cô đến tham dự chuyến hành hương Umrah, đồng thời mua cho vợ một chiếc ô tô, vàng và nhiều đồ trang sức khác.

Cô dâu 19 tuổi rạng rỡ trong ngày lên xe hoa.

Cặp đôi đến với nhau rất tình cờ và đám cưới diễn ra chóng vánh chỉ sau 1 tháng gặp gỡ. Được biết, sau khi người vợ đầu qua đời vì bệnh tật, Sondani đã gặp được người vợ hiện tại trong một chuyến hành hương đến Pulau Panjang, Jepara. Ông cũng là người chủ động tiếp cận cô gái trẻ.

Mặc dù chịu không ít sự gièm pha khi thông tin đám cưới cặp "đũa lệch" được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông 63 tuổi vẫn không ngại kể lại chuyện tình của mình và người vợ 19 tuổi.

Sau một tháng quen biết, cặp đôi quyết định sắp xếp đám cưới.

Dẫu biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng xét về thực tế, một mối tình lệch 44 tuổi hình thành chóng vánh chỉ sau 1 tháng bị hoài nghi về tính chân thành cũng không quá bất ngờ. Ngay sau khi đám cưới được chia sẻ trên mạng, nhiều người bình luận cho rằng Fia đồng ý kết hôn vì tiền, người đàn ông 63 tuổi đã lên tiếng bảo vệ vợ mình. Ông tuyên bố sẵn sàng tặng cô tất cả những món quà, điều mà cô ấy không bao giờ đòi hỏi ở mình. Ông Haji Sondani còn cho biết đám cưới đã nhận được sự chúc phúc từ 5 người con riêng của ông.

Sondani khẳng định cuộc hôn nhân này được sinh ra từ "tình yêu" và "cảm xúc", và ông không quan tâm đến việc cư dân mạng chỉ trích mình như thế nào.

(t/h)