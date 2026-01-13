Chủ quan với vết loét nhỏ, người đàn ông mắc ung thư lưỡi

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân quê Hải Phòng, phát hiện vết loét ở lưỡi với kích thước chỉ khoảng 0,5 cm từ hơn một năm trước. Ông từng đến khám tại cơ sở y tế địa phương và được sinh thiết, kết quả cho thấy tổn thương lành tính. Sau đó, người bệnh dùng thuốc theo đơn nhưng vết loét không lành mà ngày càng đau, lan rộng, gây khó khăn trong ăn uống và giao tiếp. Do tin tưởng vào kết quả chẩn đoán ban đầu, người bệnh không tái khám định kỳ. Chỉ đến khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, ông mới quyết định lên Hà Nội thăm khám chuyên sâu.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ Khoa Ung bướu nhận thấy tổn thương có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính và chỉ định sinh thiết lần hai. Kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi, loại ung thư thường gặp nhất trong các bệnh ung thư khoang miệng. Các thăm dò đánh giá giai đoạn như siêu âm, MRI chưa ghi nhận hạch cổ nghi ngờ hay tổn thương di căn xa, mở ra cơ hội điều trị triệt căn cho người bệnh.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt u kết hợp vét hạch cổ hệ thống. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã lấy 36 hạch cổ và phát hiện một hạch có tế bào ung thư di căn, dù trước mổ các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đều cho kết quả âm tính.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Văn Chinh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết ung thư lưỡi có xu hướng di căn hạch cổ sớm, trong đó nhiều trường hợp là di căn vi thể nên rất khó phát hiện trên siêu âm hay MRI. Vì vậy, việc vét hạch cổ ngay cả khi chưa thấy hạch nghi ngờ trên hình ảnh học có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng hiệu quả điều trị và cải thiện thời gian sống cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, bảo đảm diện cắt âm tính và đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của lưỡi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống, nói chuyện gần như bình thường và sớm trở lại sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ sau điều trị, người nhà bệnh nhân cho biết gia đình không ngờ một vết loét nhỏ lại có thể tiến triển thành ung thư. Quyết định đưa người bệnh đi khám lại kịp thời đã giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn cơ hội điều trị hiệu quả.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các tổn thương như loét, sùi, mảng trắng hay mảng đỏ ở lưỡi và niêm mạc miệng, đặc biệt khi các tổn thương này kéo dài quá hai tuần. Ngay cả khi đã từng sinh thiết cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc có xu hướng nặng lên, người bệnh cần tái khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa.

Theo bác sĩ Mai Văn Chinh, ung thư lưỡi hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Sự chậm trễ thăm khám do tâm lý chủ quan chính là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã tiến triển.