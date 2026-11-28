Săn sale mà có kế hoạch thế này cũng tính là chi tiêu điệu nghệ.

Black Friday (27/11) vừa mới hôm qua thì đến nay, nhiều người đã bắt đầu khoe thành quả chốt đơn của mình. Mặt hàng, ngân sách không ai giống ai nhưng điểm chung là họ đều lên kế hoạch từ trước, số tiền chi ra có thể không nhỏ nhưng chẳng đơn hàng nào "phát sinh ngoài kế hoạch".

Cainiao2021: Mua mỹ phẩm, đồ gia dụng và thẻ quà tặng, tổng chi khoảng 6.030 USD (khoảng 156,7 triệu đồng)

Trong bài đăng tối ngày 27/11, người dùng Cainiao2021 đã liệt kê chi tiết từng món đồ và giá kèm theo.

Ở nhóm mỹ phẩm, cô mua các sản phẩm chăm sóc da Shiseido với chương trình giảm giá 40%, tổng số tiền thực tế thanh toán là 700 USD (khoảng 18,2 triệu đồng).

Với đồ gia dụng, Cainiao2021 tận dụng chương trình ưu đãi tại Home Depot để mua thẻ quà tặng có giá trị 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) với mức giảm 15%, cùng một khoản thẻ trị giá 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) được giảm 10%. Tại Lowe's, cô cũng mua thêm thẻ quà tặng trị giá 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), được ưu đãi 15%.

Một khoản khác dành cho thiết bị làm sạch nhà cửa là máy hút bụi Dreame. Cainiao2021 tận dụng chương trình giảm giá 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), đồng thời nhận thêm 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) tiền thưởng từ nền tảng mua sắm. Ngoài ra, Cainiao2021 còn mua thêm 1 máy hút bụi Dyson V15 trên eBay, tận dụng mức giảm 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Về thiết bị công nghệ, Cainiao2021 mua laptop Dell màn hình 16 inch, kết hợp ưu đãi từ thẻ American Express và chương trình hoàn tiền trên nền tảng. Cô cũng mua loa, tai nghe Bose của Dell với ưu đãi từ thẻ American Express. Ngoài ra, Cainiao2021 mua thêm 1 máy hút bụi Dyson V15 trên eBay, tận dụng mức giảm 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng).

Tổng cộng lại, Cainiao2021 cho biết cô đã chi khoảng 6.030 USD (khoảng 156,7 triệu đồng) trong ngày Black Friday vừa qua. Cô nhấn mạnh tất cả những món đồ được mua đều nằm trong sách sách đã lên từ trước đó, hoàn toàn không có “đơn hàng nào phát sinh”.

Maxmax: Mua đủ “combo” đồ công nghệ, tổng hóa đơn 7.874 USD (khoảng 204,7 triệu đồng)

Người dùng có tài khoản Maxmax cho biết đã tranh thủ chương trình giảm giá ngày 27/11 để nâng cấp hàng loạt thiết bị công nghệ và đồ dùng trong gia đình.

Danh sách mua sắm của Maxmax gồm một chiếc MacBook Pro 16 inch giá 2.199 USD (khoảng 57,2 triệu đồng), iPhone 17 Pro Max giá 1.399 USD (khoảng 36,4 triệu đồng), iPad Pro giá 999 USD (khoảng 26 triệu đồng) và Apple Watch giá 329 USD (khoảng 8,6 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Ngoài các thiết bị cá nhân, người này còn mua máy hút bụi Dyson giá 499 USD (khoảng 13 triệu đồng), TV Sony giá 1.299 USD (khoảng 33,8 triệu đồng) và một chiếc máy ảnh giá 1.150 USD (khoảng 29,9 triệu đồng).

Tổng giá trị của các đơn hàng lên tới 7.874 USD (khoảng 204,7 triệu đồng). Con số tuy không nhỏ nhưng Maxmax cho biết tất cả đều là những sản phẩm cần thiết, được lên kế hoạch từ trước và có thể sử dụng lâu dài nên không có gì gọi là vung tay quá trán.

Chicago Xiaobawang999: Mua 2 iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 12

Một tài khoản khác là Chicago Xiaobawang999 cũng tranh thủ chia sẻ những món đồ mình mua được trong ngày 27/11.

Người này cho biết đã mua hai chiếc iPhone 17 Pro tại Walmart và một chiếc Apple Watch Series 12 thông qua chương trình kết hợp giữa Uber Eats và Costco.

Ngoài ra, Chicago Xiaobawang999 còn mua thêm thẻ quà tặng trị giá 150 USD (khoảng 3,8 triệu đồng) tại Uber Eats để tham gia chương trình ưu đãi của Best Buy. Tuy nhiên, khoản thẻ quà tặng này lại khiến Chicago Xiaobawang999 có chút băn khoăn vì chưa biết liệu mình có sử dụng hết được hay không.

Hết Black Friday nhưng chưa hết sale, dân tình tranh thủ cuối tuần đi săn sale thay vì ngồi nhà chốt đơn

Black Friday (27/11) đã qua nhưng nhiều chương trình ưu đãi vẫn tiếp tục kéo dài đến hết cuối tuần. Thay vì chỉ ngồi nhà đặt hàng online, không ít người tiêu dùng tại Singapore tranh thủ đến các trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy để mua sắm thay.

Năm nay là lần đầu tiên Takashimaya Singapore hợp tác với TikTok Shop để triển khai chương trình bán voucher Black Friday. Từ ngày 23/11, khách hàng có thể mua trước các voucher trị giá 200-500 SGD (khoảng 3,9-9,8 triệu đồng) trên nền tảng trực tuyến, sau đó sử dụng để mua sắm trực tiếp tại cửa hàng trong 3 ngày từ 27-29/11. Ngoài các chương trình giảm giá sẵn có, khách hàng còn được hưởng thêm mức tiết kiệm khoảng 11%.

Ông Takafumi Kanke - Phó Tổng giám đốc Takashimaya Singapore, cho biết trung tâm thương mại cũng kéo dài thời gian mở cửa trong dịp cuối tuần và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi. Theo ông, nhiều khách hàng quen tranh thủ mùa sale để chuẩn bị trước quà tặng, đồ trang trí và các vật dụng phục vụ dịp Giáng sinh, năm mới. Một số mặt hàng năm nay được giảm giá tới 60%.

Takashimaya Singapore

Trong khi đó, Gain City - Nhà bán lẻ thiết bị điện tử và nội thất gia đình tại Singapore, cho biết nhu cầu mua sắm dịp Black Friday năm nay tăng đáng kể, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Các chương trình ưu đãi có mức giảm lên tới 90%. Thay vì chỉ tập trung bán hàng qua mạng, thương hiệu này còn tổ chức livestream và quảng bá trên mạng xã hội nhằm kéo khách đến cửa hàng, nơi họ có thể trực tiếp nghe nhân viên tư vấn, trải nghiệm sản phẩm và so sánh giữa các thương hiệu.

Ông Cao Chuanlei - Giám đốc Marketing của Gain City, cho biết doanh số trong đợt Black Friday năm nay được kỳ vọng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Những mặt hàng được quan tâm nhiều nhất gồm máy điều hòa, nội thất, nệm và các thiết bị gia dụng lớn nhỏ. Đáng chú ý, người mua ngày càng chú trọng khả năng tiết kiệm điện, tính năng thông minh và mức độ tiện dụng khi lựa chọn đồ gia dụng. Các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng bắt đầu được quan tâm nhiều hơn.

(Nguồn: Uscardforum, Zaobao Singapore)