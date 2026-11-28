Người dân cần chú ý thông báo mới từ Thuế thành phố Hà Nội và thực hiện kiểm tra thông tin theo yêu cầu.

Mới đây, Thuế TP. Hà Nội đã phát thông báo về việc cơ quan thuế đang tiến hành gửi tin nhắn SMS với tên định danh THUE_HANOI đến người nộp thuế đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc sẽ tạm hoãn xuất cảnh và có đầy đủ thông tin liên hệ.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, đây là kênh hỗ trợ thêm để người dân nắm thông tin kịp thời. Dù đã nhận được thông báo hay chưa, người dân hãy chủ động tra cứu trên các kênh chính thức của cơ quan Thuế.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, tin nhắn sẽ được gửi đến chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tin nhắn được gửi đến chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh.

Ảnh: Thuế TP. Hà Nội

Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế kiểm tra ngay số điện thoại và email đăng ký thuế. Trong trường hợp thông tin còn thiếu, chưa chính xác hoặc đã thay đổi, người dân có thể cập nhật nhanh chóng trên eTax Mobile hoặc Cổng thông tin thuế điện tử.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần đăng ký đầy đủ và cập nhật kịp thời thông tin người đại diện theo pháp luật. Điều này giúp người đại diện chủ động nắm được những thông báo gửi đến doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ của mình.

Thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý, SMS là kênh thông tin, nhắc nhở và hỗ trợ. Người nộp thuế cần đối chiếu với thông báo, văn bản do cơ quan thuế ban hành. Khi cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ cơ quan Thuế thông qua cán bộ thuế quản lý trực tiếp hoặc tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900 886 889.

Cách kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TP Hà Nội cũng lưu ý, việc chưa nhận được SMS không có nghĩa là cá nhân không có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh. Người dân cần kiểm tra thông báo và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile hoặc các kênh chính thức của cơ quan thuế, nhất là trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Để tra cứu thông báo tạm hoãn xuất cảnh bằng CCCD, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website của Cục Thuế: https://gdt.gov.vn/wps/portal

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Bước 2: Chọn Công khai cưỡng chế nợ thuế

Bước 3: Nhấn vào tab Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh

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Bước 4: Nhập số CCCD

Bước 5: Nhập mã xác nhận và ấn Tìm kiếm để tra cứu thông tin