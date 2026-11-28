Ngân hàng vừa cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, đồng thời khuyến cáo khách hàng những lưu ý khi thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Ngày 27/11, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) phát đi cảnh báo, lưu ý khách hàng về một loạt thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, có thể khiến người dùng mất quyền kiểm soát tài khoản và bị chiếm đoạt tiền chỉ sau vài thao tác.

Giả cán bộ nhà nước gọi điện "hỗ trợ định danh", "hoàn thuế"

Thủ đoạn đầu tiên được LPBank nêu ra là kẻ gian giả danh cán bộ thuế, bảo hiểm xã hội hoặc công an. Chúng gọi điện, nhắn tin rồi yêu cầu người dân cài ứng dụng, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP với lý do hỗ trợ định danh điện tử VNeID, cập nhật dữ liệu hay nhận tiền hoàn thuế. Khi nạn nhân làm theo, đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

"Việc nhẹ lương cao" và lời mời đầu tư không rủi ro

Chiêu tuyển cộng tác viên online vẫn được dùng phổ biến. Đối tượng mời chào công việc thu nhập hấp dẫn, chỉ cần thả tim, xem video, tăng tương tác hoặc đặt đơn hàng để nhận hoa hồng. Ban đầu chúng có thể trả tiền thật để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nạp tiền làm nhiệm vụ hoặc ứng trước tiền hàng, rồi liên tục đưa ra lý do bắt nộp thêm phí cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cách làm tương tự xuất hiện trong các lời mời đầu tư chứng khoán, tiền ảo hay vàng với cam kết lợi nhuận cao, ít rủi ro. Kẻ gian mạo danh chuyên gia hoặc tổ chức đầu tư uy tín, cho nạn nhân hưởng vài khoản lãi nhỏ ban đầu, sau đó yêu cầu nộp thêm tiền với đủ loại lý do và chiếm đoạt toàn bộ.

Đã bị lừa một lần, lại bị lừa thêm lần nữa

Một thủ đoạn đáng chú ý nhắm vào chính những người từng là nạn nhân. Đối tượng tự xưng là luật sư, cán bộ Cục An ninh mạng hoặc cơ quan chức năng, cam kết có thể thu hồi số tiền đã mất. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ vụ việc và nộp các khoản phí xử lý, xác minh hoặc phí nhận lại tiền. Khi đã nhận tiền, chúng tiếp tục viện cớ đòi thêm hoặc cắt đứt liên lạc.

Đơn hàng giường tủ "của quân đội" và livestream mổ trai

LPBank cũng cảnh báo chiêu lừa đặt cọc đơn hàng vật tư. Kẻ gian mạo danh cán bộ quân đội, bệnh viện hoặc doanh nghiệp, đưa ra những đơn hàng giường, tủ, thiết bị giá trị lớn kèm lời hứa trả khoản chênh lệch hấp dẫn. Nạn nhân được yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển tiền trước để giữ đơn hàng, và mất liên lạc với đối tượng ngay sau khi chuyển.

Trên mạng xã hội, các phiên livestream "cào vé số trực tuyến" hay "mổ trai lấy ngọc" được dàn dựng với cảnh liên tục trúng thưởng hoặc bổ trai ra ngọc quý để thu hút người xem. Người chơi bị dẫn dắt chuyển tiền mua lượt chơi, mua trai hoặc nạp thêm để nhận thưởng, rồi tiếp tục bị đòi thêm phí trước khi kẻ gian chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc.

Không gửi ảnh CCCD, khuôn mặt qua đường link lạ

Để phòng tránh, LPBank khuyến cáo khách hàng không chia sẻ tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVC/CVV hay bất kỳ thông tin bảo mật tài khoản nào cho người khác. Khách hàng không nên truy cập đường link lạ, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt không gửi ảnh căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học hay hình ảnh, video khuôn mặt qua kênh không chính thức. Các bước xác thực thực hiện trực tiếp trên ứng dụng LPBank Plus chính thức không thuộc diện khuyến cáo này.

Ngân hàng cũng lưu ý người dùng thường xuyên tăng cường bảo mật tài khoản mạng xã hội; nếu bị chiếm quyền, cần báo ngay cho người thân, bạn bè để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Khách hàng không chuyển tiền để nhận việc, kích hoạt tài khoản hay làm nhiệm vụ online, và không vội chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh thông tin, nhất là với các yêu cầu chuyển gấp hoặc lời mời đầu tư cam kết lãi cao. Mọi giao dịch chỉ nên thực hiện qua website, fanpage và kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Lỡ chuyển tiền, cần làm gì?

Trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng nghi vấn, vô tình cung cấp mã OTP hoặc phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng cần liên hệ ngay tổng đài 24/7 của LPBank qua số *8668 hoặc 024 62 668 668 để được kiểm tra, xử lý, đồng thời chủ động khóa thẻ, khóa tài khoản hoặc tạm ngừng dịch vụ ngân hàng số qua kênh chính thức nếu có thể.

Bên cạnh đó, khách hàng cần ngừng trao đổi với đối tượng, không tiếp tục chuyển tiền hay cung cấp thêm thông tin, lưu lại tin nhắn, số điện thoại, đường link, hình ảnh giao dịch làm bằng chứng tra soát, và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.