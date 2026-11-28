Giá vàng hôm nay 28/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 28/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 28/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 11,77 - 13,95 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 28/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Kim Gia Bảo Gift 24K 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ Kim Gia Bảo 24K 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 12.900.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 24K 999 12.840.000 13.340.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu (999.9) 11.770.000 - đồng/chỉ Vàng nguyên liệu (999) 11.720.000 - đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 28/11/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 12.900.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.080.000 13.590.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.680.000 13.300.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.530.000 13.080.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 12.950.000 13.600.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 12.950.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 12.950.000 13.350.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.