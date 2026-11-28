Tự mình vấp ngã, tự mình đứng lên là cách nhiều người nhận ra tầm quan trọng của một tư duy đúng đắn về tiền bạc.

Đây là sự thật mà có lẽ chúng ta đều phải thừa nhận: Nếu công việc và thu nhập ổn định, đầu tư đâu lãi đó hay nói chung là chẳng có biến cố gì, chắc hẳn sẽ rất khó để thay đổi tư duy lẫn thói quen tiêu tiền.

Đó cũng là lý do chỉ sau khi mất việc, giảm thu nhập, nợ nần đầm đìa,... nhiều người mới nhận ra đã đến lúc phải thay đổi. Trên các diễn đàn và MXH ở Trung Quốc, những bài đăng về chủ đề này không hiếm. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh và một bài học khác nhau nhưng điểm chung là họ đều thừa nhận: "Có sai mới có khôn".

Wong (32 tuổi): Khi tiền trợ cấp thất nghiệp gần hết, tôi mới thực sự nghiêm túc nghĩ về cách mình muốn sống

Đầu năm 2025, tôi bị sa thải và phải sống dựa vào tiền trợ cấp thất nghiệp cùng khoản tiết kiệm tích lũy trước đó. Thu nhập không còn, số dư tài khoản cứ giảm dần, khiến khoản tiền tôi từng nghĩ là khá ổn cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính biến cố đó đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về tiền bạc.

Trước đây, tôi thường bị cuốn vào guồng quay công việc, cố gắng chạy theo những cột mốc mà mọi người xung quanh cho là cần đạt được. Sau khi thất nghiệp, tôi có thời gian tự hỏi liệu mình muốn tiếp tục sống vội vàng như vậy hay tìm một hướng đi phù hợp hơn.

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Tôi bắt đầu nhận việc tự do, thử sức với những công việc khác và thậm chí cho phép bản thân chi tiền đi du lịch. Tôi nhận ra tiết kiệm rất quan trọng, nhưng tiền cũng nên được sử dụng để giúp mình lấy lại năng lượng. Mục tiêu hiện tại của tôi không phải kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, mà là không phải tiếp tục rút tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống.

Eureka (22 tuổi): Chưa làm ra tiền đã nợ tiêu dùng, đó là bài học cả đời tôi không dám quên

Tôi từng nợ tổng cộng 80.000 NDT (khoảng 288 triệu đồng), bao gồm 50.000 NDT (khoảng 180 triệu đồng) vay hỗ trợ học phí và 30.000 NDT (khoảng 108 triệu đồng) vay tiêu dùng cá nhân. Đáng nói là những khoản nợ này xuất hiện từ khi tôi còn chưa tự làm ra tiền.

Tôi từng nghĩ những khoản vay nhỏ không đáng ngại, cho đến khi nhận ra số tiền phải hoàn trả thực tế lớn hơn nhiều so với số tiền ban đầu đã vay. Chỉ vay chưa đến 25.000 NDT (khoảng 90 triệu đồng) nhưng tổng số tiền phải trả lại đã vượt 30.000 NDT (khoảng 108 triệu đồng).

May mắn, nhờ đạt thành tích đứng đầu chuyên ngành trong kỳ thi, tôi nhận được khoản hỗ trợ 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) từ trường và dùng tiền này để thanh toán một phần nợ. Tôi cũng đóng các dịch vụ vay tiêu dùng như Huabei và Baitiao.

Trải nghiệm ấy khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm về việc vay tiền. Tôi bắt đầu tìm hiểu bảo hiểm, các hình thức tích lũy an toàn và đặt mục tiêu trả hết nợ trước khi tốt nghiệp. Tôi không muốn những khoản chi tiêu nhất thời tiếp tục trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm.

Xiaoxiaoshaoxiandui (28 tuổi): Hóa ra tôi tiết kiệm tiền chỉ để tiêu cho bằng sạch

Tôi có mức lương 16.000 NDT (khoảng 57,6 triệu đồng)/tháng. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thuế và tiền thuê nhà, tôi còn khoảng 11.000 NDT (khoảng 39,6 triệu đồng). Tôi dành khoảng 3.000 NDT (khoảng 10,8 triệu đồng) cho sinh hoạt, phần còn lại chia thành nhiều quỹ nhỏ như tiền đi du lịch, mua quà cho bố mẹ hay đổi điện thoại.

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Tôi từng khá tự hào vì bản thân có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nhưng khoảng hai tháng trước, tôi bất ngờ nhận ra một vấn đề: Tất cả những khoản tiền được gọi là tiết kiệm thực chất đều đã có mục đích sử dụng. Nếu bất ngờ có việc cần tiền, tôi sẽ phải lấy từ quỹ này bù sang quỹ khác.

Nói cách khác, tôi có nhiều khoản tiền được phân loại nhưng lại không thực sự có một khoản dự phòng đúng nghĩa.

Sau đó, tôi quyết định điều chỉnh kế hoạch, bổ sung một khoản tiết kiệm tuyệt đối không được đụng đến. Tôi cũng từng dành 20 tháng liên tục, mỗi tháng để riêng 1.000 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng), cuối cùng tích lũy được 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng) để thực hiện chuyến du lịch Hong Kong và Macau.

Tôi nhận ra một chiếc túi hàng hiệu có thể khiến mình vui trong chốc lát, nhưng vài chục nghìn NDT trong tài khoản lại mang đến cảm giác an tâm lâu dài hơn.

Lulu (31 tuổi): Tôi nhận ra mình không thể kiếm được khoản tiền vượt quá tầm hiểu biết của bản thân

Tôi có khoản vay mua nhà và thu nhập hằng tháng chủ yếu dùng để trả nợ, trang trải sinh hoạt. Thông thường, tôi chỉ còn dư vài trăm NDT (khoảng vài trăm nghìn đồng), tháng nào có thưởng mới để dành được 2.000-3.000 NDT (khoảng 7,2-10,8 triệu đồng).

Tôi từng thử đầu tư quỹ và các sản phẩm quản lý tài sản ngân hàng với hy vọng tiền nhàn rỗi có thể sinh lời. Có khoản mang lại lợi nhuận nhưng cũng có khoản khiến tôi thua lỗ. Riêng trong năm vừa qua, tôi mất 7.000 NDT (khoảng 25,2 triệu đồng) từ quỹ đầu tư và quyết định dừng lại trước khi quá muộn. Bài học lớn nhất tôi nhận ra không chỉ là việc mình đã lỗ bao nhiêu, mà là thực tế rằng tôi không thể kiếm được khoản tiền vượt quá khả năng hiểu biết của bản thân dù là đi làm công ăn lương hay đầu tư sinh lời.

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Có thể thấy không phải ai cũng thay đổi tư duy tiền bạc sau khi kiếm được một khoản thu nhập lớn. Với nhiều người, chính lúc mất việc, mắc nợ, đầu tư thua lỗ,... mới là thời điểm họ hiểu rõ hơn giá trị của từng đồng tiền.

Tiết kiệm không đơn thuần là giữ tiền trong tài khoản, mà còn là tạo ra một khoảng đệm để không bị động trước những chuyện bất ngờ. Và đôi khi, có tiền không phải để mua được mọi thứ mình muốn, mà để bản thân có quyền lựa chọn cách sống khi cuộc đời không diễn ra như dự tính.

(Nguồn: The Paper)