Với TPBank, mỗi khách hàng là một phiên bản độc nhất. Lấy cảm hứng từ chữ "unique", cùng chữ Q biểu trưng cho những món Quà độc bản, TPBank uniQ ra đời như một cách tri ân rất riêng: không ưu đãi hay quà "đụng hàng", mà là những trải nghiệm được "may đo" cho từng nhịp sống...

‏... Để mỗi lần chạm vào App TPBank đều là một lần gắn kết thêm bền chặt.

Những món quà không mua bằng tiền, chỉ "săn" bằng Q-Point ‏

‏Tại Concert Tinh Hà "Say Hi" vừa qua, giữa rừng lightstick và banner cổ vũ, có một món đồ khiến cộng đồng fan "đứng ngồi không yên": chiếc ly Stanley phiên bản giới hạn mang chữ ký của 3 Anh Trai. Những bức ảnh flex chiếc ly lan nhanh trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt câu hỏi: "Mua ở đâu?", "Bao nhiêu tiền?".‏

‏Điều thú vị là chiếc ly này không được bán tại bất kỳ cửa hàng hay sàn thương mại điện tử nào. Ngay cả khi sẵn sàng chi tiền, bạn cũng chưa chắc có thể sở hữu, bởi cách duy nhất để mang món quà đặc biệt này về là sử dụng Q-Point trên App TPBank.‏

‏Đó cũng chính là tinh thần mà TPBank uniQ hướng tới: có những món quà không đơn thuần được định giá bằng tiền, giá trị của món quà không nằm ở nhãn giá, mà ở cảm giác được ghi nhận, được trở thành một phần của cộng đồng mà TPBank trân trọng. Và chiếc ly mang chữ ký của ba Anh Trai mới chỉ là khởi đầu cho hành trình săn quà độc bản này.‏

‏Tích Q-Point từ thói quen mỗi ngày, mở khóa kho quà đúng gu‏

‏Điểm hấp dẫn của TPBank uniQ nằm ở chỗ bạn không cần thay đổi thói quen chi tiêu hay thực hiện những thao tác phức tạp để tích lũy điểm thưởng. Q-Point được cộng từ chính những hoạt động tài chính quen thuộc, biến mỗi giao dịch thường ngày thành một cơ hội nhận thêm quà.‏

‏Chỉ cần truy cập mục "Thử thách của tôi" trên App TPBank, nhấn "Tham gia" và hoàn thành các thử thách được gợi ý để tích Q-Point. Bên cạnh đó, chi tiêu qua các dòng thẻ tích điểm như TPBank Visa Classic, JCB Reward, Freego, CashFree và Visa Plus cũng giúp điểm thưởng liên tục được tích lũy.‏

‏Mỗi Q-Point tương đương 1 VND, không đổi ra tiền mặt, nhưng lại mở khóa được những món quà mà tiền mặt không chạm tới. Kho "Đổi quà tặng" trên App TPBank sẵn sàng bắt nhịp với mọi "mood" của người trẻ: hẹn hò ăn uống với voucher từ hàng chục thương hiệu như Golden Gate, Phúc Long, The Coffee House; shopping tại WinMart, GS25, DOJI; di chuyển nhẹ tênh cùng Grab, Xanh SM. Bên cạnh đó là thẻ cào điện thoại, quà hiện vật giới hạn cao cấp và các ưu đãi ngay trên App như miễn, giảm phí giao dịch.‏

‏Muốn tích điểm nhanh hơn? Đừng bỏ lỡ "uniQ hour" – khung giờ đặc biệt khi một số giao dịch đủ điều kiện được nhân đôi điểm tích lũy hoặc nhận thêm điểm thưởng. Ngay trong tuần ra mắt, chương trình đã tạo nên sức hút đáng chú ý khi khách hàng có thể nhận tới 50.000 Q-Point chỉ với một giao dịch 2.000 đồng.‏

‏Và nếu bạn thuộc team yêu thích những lợi ích thiết thực, TPBank uniQ còn có thêm lựa chọn dành riêng cho mình. Khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền TPBank, khách hàng có thể tích lũy Q-Cash để nhận lại giá trị hoàn tiền. Một bên là Q-Point để săn những món quà độc đáo, một bên là Q-Cash để tối ưu lợi ích chi tiêu – hai cách tận hưởng khác nhau, cùng hội tụ trong một hệ sinh thái ưu đãi.‏

‏Cùng Dương Domic và HURRYKNG "lên đồ" săn quà độc bản‏

‏Hành trình khám phá TPBank uniQ càng thêm thú vị với sự đồng hành của hai Anh Trai được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Nếu HURRYKNG đại diện cho tinh thần "Tặng quà cực Đỉnh", nơi mỗi giao dịch và thử thách trên App đều có thể trở thành cơ hội đổi voucher, quà tặng hay vật phẩm giới hạn, thì Dương Domic mang đến sắc màu "Hoàn tiền cực Đã", giúp mỗi lần chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền đều thêm phần đáng giá.‏

‏Hai cá tính, hai cách tận hưởng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: giúp khách hàng lựa chọn trải nghiệm phù hợp với sở thích và nhu cầu của chính mình. Dù thuộc team thích săn quà độc quyền hay team ưu tiên hoàn tiền thiết thực, bạn đều có thể tìm thấy một cách tận hưởng riêng cùng uniQ.‏

‏Sự kết hợp này cũng mở ra nhiều hoạt động đáng mong chờ trong thời gian tới, từ những vật phẩm giới hạn, sân khấu âm nhạc sôi động đến các trải nghiệm đặc biệt cùng hai Anh Trai. Bởi với TPBank, sự gắn kết với khách hàng không chỉ dừng lại ở những ưu đãi tài chính quen thuộc, mà còn được thể hiện qua những trải nghiệm được lựa chọn theo từng nhóm sở thích và phong cách sống. Người trẻ có thể gặp TPBank tại những sân khấu âm nhạc bùng nổ như Tinh Hà "Say Hi", trong khi khách hàng cao cấp được tận hưởng không gian nghệ thuật cổ điển sang trọng The Viena Concert... Mỗi nhóm khách hàng có một gu riêng, và TPBank luôn tìm cách tạo nên những dấu ấn tương xứng.‏

‏Hôm nay có thể là chiếc ly mang chữ ký thần tượng, ngày mai có thể là một tấm vé đến với sân khấu âm nhạc yêu thích hay một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có. Với uniQ, những bất ngờ tiếp theo vẫn đang chờ được mở khóa.‏

‏Nhập hội sống đỉnh cùng TPBank uniQ‏

‏"Khi công nghệ giúp các giao dịch tài chính ngày càng nhanh chóng và thuận tiện, điều tạo nên sự gắn kết lâu dài với khách hàng không chỉ nằm ở những tiện ích ngân hàng, mà còn ở khả năng thấu hiểu sở thích và đồng hành cùng họ trong từng nhịp sống. Với TPBank uniQ, chúng tôi mong muốn biến những hoạt động tài chính thường ngày thành cơ hội để khách hàng tích lũy giá trị, sở hữu những món quà độc đáo và tận hưởng trải nghiệm mới mẻ, mang dấu ấn riêng của mỗi người", Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng - đại diện TPBank chia sẻ.‏

‏Món quà tiếp theo có thể mang dấu ấn của riêng bạn, được thiết kế dành riêng cho phong cách sống của bạn. Chỉ với các bước tham gia đơn giản, hãy mở App TPBank, khám phá TPBank uniQ và bắt đầu hành trình săn quà theo cách riêng của mình ngay hôm nay cùng TPBank uniQ – "Tặng quà cực Đỉnh, Hoàn tiền cực Đã!"‏