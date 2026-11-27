Người tiêu dùng đang tỉnh táo hơn trước các đợt mega-sale.

Cứ đến những dịp mua sắm lớn như 9/9, 10/10, 11/11 hay Black Friday,... hàng loạt sàn thương mại điện tử lại bước vào cuộc đua giảm giá, tung mã ưu đãi và liên tục nhắc người dùng về những khung giờ vàng. Đây từng là thời điểm khiến nhiều người hào hứng mở ứng dụng, thêm hàng loạt món đồ vào giỏ hàng và tranh thủ chốt đơn trước khi chương trình kết thúc.

Tuy nhiên, thói quen mua sắm của người tiêu dùng Đông Nam Á đang có những thay đổi đáng chú ý. Họ chưa quay lưng với các mùa sale lớn, vẫn quan tâm đến khuyến mãi và muốn mua được hàng với mức giá tốt. Điểm khác biệt nằm ở cách đưa ra quyết định: Thay vì để những chương trình giảm giá dẫn dắt, ngày càng nhiều người chủ động xác định trước mình cần gì, dự định chi bao nhiêu và chỉ mua khi cảm thấy món hàng thực sự đáng tiền.

Chỉ 34% người tiêu dùng còn “mặn mà” với các chương trình mega-sale hàng năm

Theo nghiên cứu được Milieu Insight công bố ngày 16/9/2026, sức hút của các đợt mega-sale tại Đông Nam Á vẫn còn, nhưng người mua đang trở nên chọn lọc hơn. Khảo sát được thực hiện trên 3.008 người tiêu dùng tại 6 quốc gia gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines, trong khoảng thời gian từ ngày 7/8/2026 - 11/8/2026.

Khảo sát cho thấy chỉ 34% người tiêu dùng nói rằng họ vẫn mong chờ các sự kiện mega-sale hằng năm. Con số này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý mua sắm: Không phải ai cũng hào hứng với những ngày hội giảm giá như trước, dù điều đó không đồng nghĩa họ đã ngừng tham gia.

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Sự khác biệt giữa các thị trường cũng khá rõ rệt. Philippines là quốc gia có tỷ lệ người tiêu dùng thực sự hào hứng với mega-sale cao nhất, đạt 63%. Trong khi đó, tại Singapore, tỷ lệ này chỉ là 17%. Đáng chú ý, 40% người tiêu dùng Singapore cho biết họ chỉ mua sắm trong các đợt sale khi thực sự có nhu cầu. Thậm chí, 6% xem toàn bộ những sự kiện này đơn thuần là một chiêu thức tiếp thị. Điều đó cho thấy người mua tại thị trường này không nhất thiết từ bỏ việc săn khuyến mãi, mà đơn giản là ít bị cuốn theo không khí náo nhiệt do các thương hiệu và nền tảng thương mại điện tử tạo ra.

Xét trên toàn khu vực, 44% người tham gia khảo sát cho biết họ tham gia các đợt mega-sale với tần suất tương đương hoặc nhiều hơn so với vài năm trước. Trong khi đó, 22% nói rằng họ mua sắm ít hơn và chỉ 4% hoàn toàn không còn tham gia những sự kiện này.

Như vậy, các mùa sale lớn vẫn giữ được vị trí nhất định trong thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tham gia không còn đồng nghĩa với chuyện cứ thấy giảm giá là mua. Người tiêu dùng đang dần thay đổi tiêu chí đánh giá một món hàng có đáng xuống tiền hay không.

Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi?

Một trong những nguyên nhân quan trọng là áp lực chi phí sinh hoạt. Theo nghiên cứu của Milieu Insight, có tới 87% người tiêu dùng Đông Nam Á cho biết chi phí sinh hoạt tăng cao đã ảnh hưởng đến cách họ mua sắm trong các đợt giảm giá trực tuyến.

Trong đó, 45% thừa nhận họ hiện thận trọng hơn rất nhiều với việc chi tiêu. Indonesia và Philippines là hai thị trường ghi nhận tỷ lệ này cao nhất, lần lượt đạt 58% và 56%. Tại Singapore, tỷ lệ người tiêu dùng nói rằng họ cẩn trọng hơn đáng kể với ngân sách chỉ là 25%.

Những con số này cho thấy sự thay đổi trong hành vi mua sắm không hoàn toàn xuất phát từ việc người tiêu dùng mất hứng thú với các chương trình khuyến mãi. Ở một số thị trường, đặc biệt là Indonesia và Philippines, áp lực tài chính khiến họ phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiền. Trong khi đó, tại Singapore, tâm lý thờ ơ với các sự kiện mega-sale có thể liên quan nhiều hơn đến việc người mua đã không còn quá hào hứng với những chiến dịch quảng bá rầm rộ.

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Dù xuất phát từ lý do nào, sự thận trọng đều đang thể hiện khá rõ trong cách người tiêu dùng chuẩn bị cho những ngày hội mua sắm.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của khảo sát là chỉ 10% người tiêu dùng cho biết họ chủ yếu mua hàng theo cảm hứng trong các đợt mega-sale. Ngược lại, 55% nói rằng họ chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết. Có tới 56% người tham gia khảo sát cho biết họ chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm từ trước hoặc ít nhất đã hình dung tương đối rõ những món đồ mình muốn mua.

Thay đổi này cũng khiến ý nghĩa của việc săn sale trở nên khác trước. Nếu như trước đây, cảm giác mua được nhiều món hàng với giá thấp có thể là yếu tố khiến người tiêu dùng hào hứng, thì hiện tại, một chương trình giảm giá chỉ thực sự hấp dẫn khi giúp họ tiết kiệm được tiền cho những thứ vốn đã có nhu cầu.

Chẳng hạn, một món đồ được giảm giá sâu nhưng không nằm trong kế hoạch chi tiêu vẫn có thể bị bỏ qua. Ngược lại, một sản phẩm đang cần mua nếu có mức giá tốt hơn so với thông thường sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Người mua không nhất thiết phải săn được nhiều ưu đãi nhất, mà quan trọng hơn là sử dụng ngân sách hiệu quả.

Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các thương hiệu và nền tảng thương mại điện tử. Theo phân tích của Milieu Insight, những phương thức kích thích mua sắm quen thuộc như đồng hồ đếm ngược, banner nhấp nháy hay thông báo liên tục về thời gian ưu đãi có thể không còn hiệu quả như trước, đặc biệt tại những thị trường có hành vi tiêu dùng trưởng thành hơn.

Thay vì tạo cảm giác cấp bách để thúc đẩy khách hàng mua ngay, các nền tảng có thể cần tập trung nhiều hơn vào những công cụ hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định. Đó có thể là danh sách sản phẩm yêu thích, gợi ý phù hợp với nhu cầu, thông tin giảm giá minh bạch và khả năng so sánh giá giữa các lựa chọn.

Nói cách khác, người tiêu dùng vẫn muốn có những món hời trong mùa sale, nhưng họ muốn tự quyết định đâu mới là món hời thực sự. Một chương trình khuyến mãi hấp dẫn không chỉ nằm ở con số phần trăm giảm giá được quảng cáo, mà còn ở việc sản phẩm đó có đúng thứ họ cần, mức giá có thực sự tốt và khoản tiền bỏ ra có nằm trong khả năng chi trả hay không.

(Nguồn: Milieu)