Một tài khoản thanh toán lâu không phát sinh giao dịch có thể bị chuyển sang trạng thái không hoạt động, bị thu phí duy trì hằng tháng hoặc bị ngân hàng đóng. Mốc thời gian và điều kiện số dư được mỗi ngân hàng quy định khác nhau.





Dưới đây là quy định đối với tài khoản thanh toán lâu không giao dịch của khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng.

Ngân hàng Phí với tài khoản không hoạt động Trường hợp ngân hàng đóng tài khoản Vietcombank 10.000 đồng/tháng/tài khoản VND Số dư bằng 0 trên 12 tháng liên tục VietinBank 10.000 đồng/tháng/tài khoản Số dư bằng 0 và không giao dịch tài chính từ 1 năm trở lên BIDV Không nêu Không đủ số dư tối thiểu (hoặc số dư bằng 0) và không giao dịch 12 tháng liên tiếp Agribank Không nêu Ở trạng thái không hoạt động vượt quá 36 tháng Sacombank Không nêu Số dư bằng 0 và không giao dịch ít nhất 6 tháng kể từ khi số dư bằng 0 SHB Không nêu Hết số dư hoặc dưới số dư tối thiểu và ngừng giao dịch 12 tháng

Vietcombank

Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng cá nhân của Vietcombank, hiệu lực từ ngày 06/07/2026, quy định phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động là 10.000 đồng/tháng với tài khoản VND và 1 USD/tháng với tài khoản USD, chưa gồm VAT. Cùng biểu phí, phí quản lý tài khoản thanh toán thường là 2.000 đồng/tháng với tài khoản VND; tài khoản thanh toán mặc định sử dụng VCB Digibank được miễn phí quản lý.

Theo Điều khoản và điều kiện mở, sử dụng tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân, Vietcombank đóng tài khoản khi tài khoản có số dư bằng 0 trong thời gian trên 12 tháng liên tục.

VietinBank

Tại VietinBank, tài khoản thanh toán được chuyển sang trạng thái ngủ (Dormant) khi khách hàng không phát sinh giao dịch tài chính chủ động trong thời gian từ một năm trở lên. Các giao dịch do hệ thống tự thực hiện như thu nợ, thu lãi, thu phí, trả lãi không được tính. Khi tài khoản ở trạng thái ngủ, khách hàng không thực hiện được giao dịch ghi Nợ trên mọi kênh và phải làm thủ tục kích hoạt lại theo quy định của ngân hàng.

Theo biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán hiện hành, phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động là 10.000 đồng/tài khoản/tháng, chưa gồm VAT. Phí chỉ thu trên tài khoản ở trạng thái ngủ và ngừng thu khi số dư tài khoản bằng 0. VietinBank được quyền đóng tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch tài chính từ một năm trở lên, trừ một số trường hợp như tài khoản số đẹp theo yêu cầu, tài khoản gắn Alias, tài khoản gắn thẻ chưa đóng hoặc đang dùng để ký quỹ.

BIDV

BIDV cho biết tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ tự động đóng khi không duy trì đủ số dư tối thiểu theo quy định của ngân hàng hoặc của sản phẩm từng thời kỳ (hoặc có số dư bằng 0) và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tiếp, hoặc trong khoảng thời gian khác theo quy định riêng của từng sản phẩm. Khách hàng muốn chủ động đóng tài khoản có thể mang giấy tờ tùy thân bản gốc còn hiệu lực đến chi nhánh, phòng giao dịch BIDV.

Agribank

Theo thông báo của Agribank, tài khoản thanh toán có số dư thấp hơn số dư tối thiểu (50.000 đồng với khách hàng cá nhân) và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng sẽ bị tạm khóa ở trạng thái không hoạt động. Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân, ban hành kèm Quyết định 1032/QĐ-NHNo-KHCN ngày 31/03/2025, quy định Agribank đóng tài khoản khi tài khoản ở trạng thái không hoạt động vượt quá 36 tháng.

Sau khi tài khoản bị đóng, khách hàng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục mở tài khoản mới. Số dư còn lại được chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc xử lý theo quy định.

Sacombank

Từ ngày 11/07/2025, Sacombank thực hiện đóng các tài khoản thanh toán cá nhân có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong thời gian ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm tài khoản có số dư bằng 0, căn cứ thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản giữa ngân hàng và khách hàng.

SHB

Theo Bản điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán tại SHB, ngân hàng được đóng tài khoản khi tài khoản hết số dư hoặc có số dư nhỏ hơn số dư tối thiểu và đã ngừng giao dịch trong 12 tháng. SHB gửi thông báo cho khách hàng tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày đóng tài khoản.