Những khoản chi nhỏ lặp lại mỗi ngày, phí phát sinh khi thanh toán hay thói quen mua sắm thiếu kiểm soát cũng có thể khiến bạn mất đi một khoản tiền đáng kể mà không nhận ra.

Có những khoản tiền chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại nếu chú ý hơn đến cách chi tiêu và quản lý tài chính. Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến cần tránh.

1. Không ghi chép và kiểm soát chi tiêu

Nhiều người chỉ nhớ những khoản mua sắm lớn nhưng lại không để ý tiền đã chi cho ăn uống, cà phê, gọi xe, mua sắm online hay những dịch vụ nhỏ khác. Khi không theo dõi thu chi, rất khó để biết tiền đang được sử dụng vào đâu và khoản nào đang chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Việc ghi chép chi tiêu giúp bạn nhìn rõ thói quen sử dụng tiền, nhận ra những khoản không thực sự cần thiết và điều chỉnh ngân sách phù hợp hơn.

2. Mua hàng chỉ vì được giảm giá

Giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm. Một món đồ giảm 50% vẫn khiến bạn mất tiền nếu vốn dĩ không có nhu cầu mua nó.

Tâm lý sợ bỏ lỡ ưu đãi, muốn tận dụng mã giảm giá hoặc mua thêm để được miễn phí vận chuyển có thể khiến người tiêu dùng phát sinh những khoản chi ngoài dự kiến. Thay vì nhìn vào mức giảm, hãy cân nhắc nhu cầu thực tế và số tiền cuối cùng phải thanh toán.

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3. Không kiểm tra các khoản thanh toán định kỳ

Các gói xem phim, nghe nhạc, ứng dụng trả phí, dịch vụ lưu trữ hay hội viên mua sắm thường có cơ chế tự động gia hạn. Nếu đăng ký nhiều dịch vụ nhưng không sử dụng thường xuyên, bạn có thể mất một khoản tiền mỗi tháng mà không thực sự nhận được giá trị tương xứng.

Hãy rà soát lịch sử thanh toán, kiểm tra những dịch vụ đang đăng ký và chủ động hủy các gói không còn nhu cầu.

4. Chỉ thanh toán số tiền tối thiểu của thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng mang lại sự tiện lợi nhưng cũng dễ khiến người dùng chủ quan với các khoản nợ. Một sai lầm thường gặp là chỉ thanh toán số tiền tối thiểu được ngân hàng yêu cầu thay vì thanh toán toàn bộ dư nợ đúng hạn.

Phần dư nợ còn lại có thể tiếp tục bị tính lãi theo điều kiện của ngân hàng. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, số tiền phải trả sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, người dùng nên kiểm soát hạn mức chi tiêu và ưu tiên thanh toán đầy đủ dư nợ đúng hạn.

5. Không so sánh giá trước khi mua hàng

Cùng một sản phẩm nhưng giá bán ở các cửa hàng, sàn thương mại điện tử hoặc thời điểm khác nhau có thể chênh lệch đáng kể. Nếu chỉ mua theo thói quen hoặc lựa chọn nơi đầu tiên nhìn thấy, bạn có thể bỏ lỡ những mức giá tốt hơn.

Trước khi mua những món đồ có giá trị tương đối lớn, hãy dành thời gian so sánh giá, kiểm tra ưu đãi và tính cả phí vận chuyển. Việc này không mất quá nhiều thời gian nhưng có thể giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm.

6. Không tính đến các khoản phí phát sinh khi vay tiền hoặc trả góp

Khi vay tiền hoặc mua hàng trả góp, nhiều người chỉ quan tâm đến số tiền phải trả mỗi tháng mà quên xem xét tổng chi phí của khoản vay.

Ngoài tiền gốc, người vay có thể phải trả lãi, phí dịch vụ, phí bảo hiểm khoản vay hoặc các khoản phí khác tùy sản phẩm và hợp đồng. Một khoản trả góp có vẻ nhẹ nhàng hàng tháng chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nếu tổng số tiền phải thanh toán cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu.

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Trước khi quyết định vay hoặc trả góp, hãy kiểm tra lãi suất, các loại phí và tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn vay.

7. Không dành tiền cho những khoản chi đã biết trước

Một số khoản chi không xuất hiện hàng tháng nhưng gần như chắc chắn sẽ phát sinh, chẳng hạn tiền bảo hiểm, học phí, bảo dưỡng xe, chi phí du lịch, quà tặng dịp lễ Tết hoặc các khoản thanh toán theo năm.

Nếu không chủ động chuẩn bị, bạn có thể phải lấy tiền từ ngân sách sinh hoạt hoặc sử dụng thẻ tín dụng, vay mượn để chi trả khi đến hạn.

Thay vì chờ đến lúc cần tiền mới xoay xở, hãy ước tính trước những khoản chi này và trích một phần thu nhập hàng tháng để dành riêng. Cách làm này giúp bạn chủ động hơn và tránh những khoản chi đột ngột gây áp lực lên tài chính cá nhân.