Tầm này thất nghiệp - dù là chủ động hay bị động, cảm giác cũng khó mà miêu tả được bằng 1 từ.

Giờ đã là cuối tháng 11, 2027 vậy là chỉ còn cách chúng ta tầm 1 tháng nữa thôi. Với những người đang thất nghiệp lúc này, cảm giác của họ không hẳn là buồn, cũng chẳng phải chỉ toàn lo lắng bất an.

Đâu đó vẫn có sự nhẹ nhõm vì chẳng còn phải chạy đua với deadlines cuối năm - điều mà dân văn phòng nào cũng ám ảnh vì đây luôn là khoảng thời gian bận nhất. Nhưng bảo là vui vẻ, thoải mái tận hưởng trạng trái thất nghiệp lúc này thì cũng không hẳn, bởi sắp Tết rồi, bao khoản phải lo, thất nghiệp đồng nghĩa với thu nhập tạm thời bằng 0 mà…

Gần đây trên Threads, nhiều người cũng trải lòng về trạng thái khó diễn tả, mang tên: “Nghỉ việc tuổi 30+”.

Một người trải lòng: “Từ giờ không phải lo sợ khi nghe tiếng báo thức. Mưa gió lạnh không phải suy nghĩ đắn đo khi dậy sớm đi làm. Không phải lo áp lực từ chỗ làm nữa rồi. Về nhà không sợ bị @ tag tên nữa rồi… Chỉ lo là bánh chưng năm nay không có thịt”.

Nguyên văn bài đăng của người này (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác cũng chia sẻ tình cảnh tương tự: “26/11/2026 là ngày đầu tiên mình nghỉ việc tại công ty đã gắn bó hơn 8 năm. Mình khá mông lung, nghĩ đến việc không tìm việc ngay thì những tháng ngày sau mình phải lo cho con bằng cách nào… Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật con lên 6 tuổi… quá nhiều cảm giác thất bại trong mình bây giờ…”.

Nguyên văn bài đăng của người mới nghỉ việc vào ngày 26/11 (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này hay trong topic “Nghỉ việc tuổi 30+”, không ít người khác cũng chia sẻ cảm giác khó tả khi trải nghiệm những ngày đầu tiên không còn deadlines, sau 1 thời gian dài chạy đua với công việc.

“Mình cũng mới nghỉ từ giữa tháng 11, 2-3 ngày đầu rất vui, cứ ăn ngủ xem phim cả ngày. Nhưng đến giờ là gần 2 tuần, cảm giác lại khó nói lắm. Không hẳn là chán ở nhà hay thèm được đi làm, vẫn muốn tiếp tục nghỉ ngơi thêm nhưng lại cũng lo nếu lỡ nghỉ lâu quá xong chẳng tìm được việc thì sao, lo được 1 lúc xong lại tặc lưỡi thôi tích cực lên, thế là lại nấu nướng, đi tập thể dục, ra ngoài chơi, xong tối về lại bắt đầu hơi lo lo. Đấy nó cứ luẩn quẩn thế, bảo tệ thì không hẳn tệ, nhưng bảo vui vẻ thoải mái lắm cũng chẳng phải” - Một người chia sẻ.

“Mình kể trải nghiệm của mình 1 năm về trước, cũng đúng tầm cuối tháng 11 luôn. Lúc đó mình dừng công việc 1 cách đột ngột. Hoang mang và nghi ngờ bản thân một cách kinh khủng. Con mình lúc đó vừa vào lớp 1. Ngay lúc đó mình tưởng tượng đủ ra mọi viễn cảnh tệ nhất, từ việc lương giảm đến mức không thể tự lo cho mình và con, đến cả việc không tìm nổi việc mà lo lương giảm, như vậy thì sẽ phải về nhà nhờ cậy bố mẹ, mà bố mẹ mình cũng có tuổi rồi, mình cũng không muốn để ông bà lo.

Việc thực tế duy nhất mình có thể làm là lên kế hoạch chi tiêu trong 3-6 tháng tiếp theo. Xem các nguồn thu nhập phụ nếu chưa tìm được công việc mới sẽ là bao nhiêu. Và 1 tháng như vậy sẽ âm bao nhiêu vô quỹ dự phòng. Sau đó mới tới bước tìm việc, cứ từng bước từng bước vậy đến giờ cũng ổn rồi” - Một người bày tỏ.

Ảnh minh họa Pinterest

“Mình cũng mới nghỉ việc 2 tháng nay, cảm giác không đi làm thật ra cũng hơi khó chịu nên mình quyết định vài món đồ online, dù sẽ không có mức lương cứng ổn định như đi làm nhưng cũng bớt stress hơn 1 chút vì ít nhất vẫn có việc để làm. Nghĩ tích cực thì chẳng có gì gọi là thất bại đâu ý, mỗi giai đoạn sẽ có 1 thử thách khác nhau thôi” - Một người bình luận.

“Ai có tiền dự phòng còn đỡ, chứ không có tài chính thì thất nghiệp tầm này là căng đấy, nhất là người đã có gia đình. Cuối năm rồi Tết bao nhiêu khoản phải lo” - Một người thở dài.

Lời khuyên cho người định nhảy việc cuối năm

1. Đừng nghỉ việc chỉ vì cảm xúc nhất thời

Một tuần làm việc căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay một lần bị cấp trên phê bình có thể khiến bạn muốn nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng thay vì quyết định khi đang bức xúc, hãy nhìn lại tình trạng công việc trong vài tháng gần nhất.

Hãy xác định nguyên nhân thực sự khiến bản thân muốn rời đi: Khối lượng công việc quá tải, thu nhập không tương xứng, thiếu cơ hội thăng tiến hay môi trường không còn phù hợp? Nếu vấn đề có thể giải quyết thông qua trao đổi với quản lý, bạn nên thử trước khi nghỉ. Ngược lại, nếu những bất cập kéo dài và không có khả năng cải thiện, tìm kiếm môi trường mới là phương án hợp lý.

2. Chuẩn bị quỹ dự phòng trước khi nghỉ

Khoảng trống giữa hai công việc có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Trong khi đó, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, hóa đơn và các khoản vay vẫn cần được thanh toán đều đặn.

Ảnh minh họa Pinterest

Một nguyên tắc đáng tham khảo là có sẵn quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu nếu muốn nghỉ việc khi chưa có công việc mới. Người có trách nhiệm tài chính lớn như trả góp nhà, nuôi con hoặc hỗ trợ gia đình nên chuẩn bị khoản dự phòng cao hơn.

3. Ưu tiên tìm được việc mới trước khi nghỉ

Nếu có thể, hãy bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới khi vẫn đang làm việc. Điều này giúp bạn duy trì thu nhập, đồng thời có tâm thế chủ động hơn khi phỏng vấn và thương lượng mức lương.

Trước tiên, hãy cập nhật CV, tổng hợp thành tích và tìm hiểu kỹ vị trí ứng tuyển. Khi đánh giá một lời mời làm việc, đừng chỉ nhìn vào mức lương mà cần cân nhắc cả khối lượng công việc, chế độ đãi ngộ, văn hóa doanh nghiệp, cơ hội học hỏi và thời gian di chuyển.

Nhảy việc có thể mở ra cơ hội tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, một quyết định đúng đắn không nằm ở việc rời công ty cũ nhanh đến đâu, mà ở mức độ chuẩn bị và triển vọng của công việc tiếp theo.