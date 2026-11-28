Nhiều người thường nhìn vào giá vàng trên thị trường để đánh giá khoản tiền mình bỏ ra có sinh lời hay không. Tuy nhiên, giá vàng tăng không đồng nghĩa với việc người nắm giữ vàng chắc chắn có lãi.

Một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua chính là chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra.

Chênh lệch mua vào - bán ra có thể khiến bạn mất một phần tiền

Khi mua vàng, khách hàng phải trả theo giá bán ra của cửa hàng. Ngược lại, khi muốn bán vàng, cửa hàng sẽ thu mua theo mức giá mua vào được niêm yết tại thời điểm đó. Hai mức giá này thường không giống nhau và phần chênh lệch chính là khoản chi phí mà người mua cần tính đến.

Ví dụ, bạn mua một lượng vàng với giá 90 triệu đồng. Sau đó, giá vàng được niêm yết ở mức 93 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu cửa hàng chỉ thu mua lại với giá 91 triệu đồng/lượng, khoản lãi thực tế của bạn chỉ là 1 triệu đồng, thay vì 3 triệu đồng như khi chỉ so sánh với giá niêm yết.

Trong trường hợp mức giá thu mua lại thấp hơn số tiền bạn đã bỏ ra, bạn vẫn có thể chịu lỗ dù giá vàng trên thị trường đã tăng. Vì vậy, khi theo dõi giá vàng, cần quan tâm cả hai chiều mua vào và bán ra thay vì chỉ nhìn vào một mức giá.

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Những lưu ý khi mua vàng để tích lũy

Trước hết, cần xác định rõ mục đích mua vàng. Nếu mua để tích lũy lâu dài, bạn nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dễ giao dịch và có chính sách thu đổi minh bạch. Vàng miếng và vàng nhẫn thường được nhiều người lựa chọn cho mục đích này.

Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu kỹ giá mua vào - bán ra của cửa hàng trước khi giao dịch. Mỗi thương hiệu, mỗi loại vàng có thể có mức chênh lệch khác nhau. Đừng chỉ so sánh giá bán ra mà bỏ qua mức giá cửa hàng sẽ thu mua lại sản phẩm.

Một lưu ý khác là cần giữ hóa đơn, giấy đảm bảo và các chứng từ liên quan sau khi mua. Đây là những giấy tờ giúp xác nhận thông tin sản phẩm, thuận tiện hơn khi cần bán lại hoặc thực hiện các thủ tục thu đổi.

Ngoài ra, không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng. Đây vẫn là tài sản có biến động về giá, trong khi mỗi người đều cần một khoản tiền mặt để đáp ứng những nhu cầu chi tiêu và tình huống phát sinh. Phân bổ tài sản hợp lý sẽ giúp bạn chủ động hơn thay vì phụ thuộc vào một kênh tích lũy duy nhất.

Mua vàng không chỉ là chọn thời điểm và mức giá, mà còn cần hiểu rõ cách giao dịch, chi phí liên quan và khả năng bán lại. Những yếu tố tưởng chừng nhỏ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tích lũy của mỗi người.