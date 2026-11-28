Bắc Ninh có 2.954 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết 2027, mức cao nhất 564,2 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại, có 2.954 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gửi kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, với tổng số hơn 613.000 lao động.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Bắc Ninh là 564,2 triệu đồng/người, thuộc về lao động doanh nghiệp FDI.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt hơn 8,9 triệu đồng/người, tăng khoảng 1 triệu đồng so với năm 2026. Mức thưởng cao nhất là 564,2 triệu đồng/người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch năm 2027, có 2.199 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 360.600 lao động. Mức thưởng cao nhất là 461 triệu đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân đạt 820.000 đồng/người.

Về tiền lương, theo báo cáo từ hơn 3.400 doanh nghiệp đang sử dụng gần 678.000 lao động, tương đương khoảng 75% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn, tiền lương bình quân năm 2026 đạt hơn 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2025.

Đáng chú ý, mức tiền lương cao nhất được ghi nhận là 690 triệu đồng/người/tháng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.