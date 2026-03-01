Choáng: Ca sĩ ngoại tình dắt dàn tiểu tam về nhà chính thất, lộ chuyện xấu hổ vì chi tiết trong thùng rác

Chiều 28/2, tờ Sports Chosun đưa tin, 1 nam thần tượng đình đám người Hàn Quốc mới đây đã bị bạn gái (tạm gọi là A) bóc phốt tưng bừng và trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ kim chi.

Cô A khẳng định mình và nam thần tượng đã hẹn hò với nhau 12 năm kéo dài từ năm 2014 cho đến đầu năm nay, thậm chị họ còn từng bàn tính cả chuyện cưới xin: "Chúng tôi từng bàn tính về chuyện tương lai dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau sau thời gian dài yêu đương. Tôi từng tin rằng cả 2 đều đang duy trì trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho đối phương". Thế nhưng tới gần đây, A khẳng định đã phát hiện nam idol phản bội, "cắm sừng" cô liên tiếp: "Gần đây, tôi đã xác nhận được chuyện anh ta có mối quan hệ bất chính với hàng loạt phụ nữ làm việc tại các cơ sở giải trí người lớn".

Theo lời A, nam ca sĩ đã có mối quan hệ ngoài luồng sai trái với hàng loạt phụ nữ ở các cơ sở giải trí người lớn trong bối cảnh vẫn còn đang hẹn hò với cô. Ảnh: X

Cô A gay gắt lên án anh bạn trai nổi tiếng: "Thông qua lịch sử liên lạc và các cuộc gặp gỡ, hồ sơ giao dịch tài chính cùng những bằng chứng rõ như ban ngày khác, tôi đã xác minh được anh ta và những người phụ nữ kia tồn tại mối quan hệ kéo dài. Trong suốt quá trình đó, anh ta luôn tìm cách che giấu sự thật, né tránh các cuộc gọi từ tôi và cố tình trốn tránh giải quyết vấn đề".

Đáng chú ý, cô A cung cấp 1 tình tiết gây sốc, khiến công chúng sốc nặng và vô cùng phẫn nộ. Theo đó, A khẳng định mình đã bắt quả tang gã bạn trai lăng nhăng đưa tiểu tam về nhà cô hú hí: "Trong lúc tôi vắng nhà, anh ta đã phát sinh quan hệ với 1 người phụ nữ làm việc trong cơ sở giải trí người lớn ngay tại nhà của tôi. Chính tay tôi tìm thấy được bao cao su đã qua sử dụng bị vứt bỏ trong thùng rác nhà mình. Ngay cả khi đã có bằng chứng không thể chối cãi như vậy mà anh ta vẫn cố tình đánh trống lảng cho được".

Cô A tiếp tục công kích nam ca sĩ dữ dội, đồng thời hé lộ thêm về tình trạng mối quan hệ giữa cô và gã bạn trai lăng nhăng ở thời điểm hiện tại: "Vấn đề không chỉ nằm ở việc anh ta có lui tới các cơ sở giải trí người lớn hay không, mà ở chỗ anh ta vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ khác trong khi ý thức được rõ ràng rằng đang hẹn hò với tôi. Sau khi sự thật bại lộ, thay vì xin lỗi chân thành, anh ta lại liên tục đưa ra những lời bào chữa thiếu thuyết phục và đổ lỗi cho người khác. Hiện tại, anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi và biến mất rồi đó".

Nam ca sĩ đưa nhân tình về tận nhà bạn gái hú hí, còn "ăn vụng không biết chùi mép". Ảnh: Naver

Ở cuối bài bóc phốt, A úp mở về việc sẽ công bố danh tính nam thần tượng phản bội cô: "Nếu xác nhận được rằng không có vấn đề gì về mặt pháp lý, tôi sẵn sàng đưa ra thêm các gợi ý rõ nét hơn (về nam idol bị bóc phốt) cho mọi người dễ hình dung hơn. Cá nhân tôi rất muốn công khai cả tên nhóm nhạc lẫn tên thật của anh ta, nhưng tôi không thể bỏ qua các rủi ro pháp lý mà mình có thể đối mặt".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang kịch liệt chỉ trích hành vi ngoại tình của nam ca sĩ xuất hiện trong bài báo nói trên. Công chúng nhận định, 1 khi danh tính bị phanh phui trên mặt báo, nam nghệ sĩ này sẽ tan tàn hình tượng và thậm chí gặp nguy khốn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ hy vọng cô A sớm công bố danh tính cụ thể của nam ca sĩ ngoại tình trong câu chuyện đang gây xôn xao dư luận.

Nguồn: Sports Chosun