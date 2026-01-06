Choáng: 1 Á vương quê Nghệ An xác nhận chuyển giới, khóc khi nhìn vào gương sau 3 lần phẫu thuật

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Á vương 1 cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2024 - Châu Nguyễn Tùng Sơn (SN 2003, Nghệ An) gây bất ngờ khi công khai chuyển giới, đăng kèm với đó là một diện mạo hoàn toàn khác - cùng cái tên mới Châu Thanh Thanh Hà.

Tùng Sơn trước và sau khi chuyển giới.

"Có lẽ trong những ngày vừa qua, các bạn đã tự hỏi vì sao em bỗng nhiên im lặng. Nhưng không phải em biến mất đâu, mà em đang trải qua một hành trình mà nếu không vượt qua, em sẽ không thể tìm thấy chính mình...", Tùng Sơn cho biết vừa trải qua nhiều cuộc đại phẫu lớn, khi sức khỏe ổn định và được sống trong diện mạo mà bản thân mơ ước đã quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Cho những ai chưa biết thì Tùng Sơn từng nổi tiếng trên MXH vào thời điểm cuối tháng 11/2024 - khi sở hữu nhiều thành tích ấn tượng cùng vẻ ngoài sáng, giúp bạn vượt qua gần 200 thí sinh đến từ 40 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước để có được ngôi vị Á vương.

Liên hệ với Tùng Sơn, cậu bạn cho biết khi sức khỏe ổn định và sẵn sàng cho dự định mới.

"Mình lấy tên mới là Châu Thanh Thanh Hà vì muốn mang vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Ngay khoảng khắc nhìn thấy bản thân trong gương sau khi chuyển giới, mình ngập tràn hạnh phúc. Mình đã khóc vì đây là khoảnh khắc mà mình đã chờ đợi rất lâu - suốt 22 năm để bước vào hành trình này... nếu không thực hiện được thì sẽ không thể thấy chính mình", Tùng Sơn giãy bày.

Bạn cho biết đã nhận ra "con người thật" của mình từ khi còn nhỏ, lớn lên vẫn không thay đổi, song điều gì cũng cũng cần thời gian và một nền tảng đủ vững. Vào tháng 9/2025 vừa qua, Tùng Sơn đã tốt nghiệp Đại học, loại Giỏi khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng với đó là hoạt động nghệ thuật năng nổ, làm việc, kiếm đủ tiền bước vào hành trình chuyển giới.

Tùng Sơn tốt nghiệp loại Giỏi khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

May mắn trên hành trình này, Tùng Sơn được gia đình ủng ngay từ những ngày đầu tiên: "Mình cũng nghĩ bố cũng sẽ có những băn khoăn, nhưng may mắn là bố mẹ không những không cấm cản mà còn đưa cho mình lời khuyên, nói rằng mình đã đủ chín chắn, và có trách nhiệm với quyết định của mình là được.

'Con hãy cứ sống là chính mình - thấy bản thân sống vui vẻ, có ích là điều bố mẹ cảm thấy tự hào nhất'".

Hiện tại, sau khi trải qua 2 lần đại phẫu và 1 lần tiểu phẫu, sức khỏe của Tùng Sơn đã ổn định.

Nhớ lại quãng thời gian phẫu thuật, Tùng Sơn vẫn không quên cảm giác đau đớn về mặt thể xác, nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tìm lại chính mình: "5 ngày đầu mình không được ăn mà chỉ được chuyền dinh dưỡng. Mình phải chịu nỗi đau râm ran và phục hồi dần dần. Đây có lẽ là lần phẫu thuật đau đớn nhất bởi chỉ cần rủi ro là mình có thể đánh mất sinh mạng. Nhưng mình đã chọn nỗ lực, giữ vững niềm tin để bước qua và khoẻ mạnh.

Ở lần thứ 2 mình đại phẫu nâng ngực. Mấy ngày đầu mình cực kỳ tức ngực, khó thở nhưng chịu khó ăn uống và rồi qua 4 ngày thì mình đã có thể đi lại ổn hơn.

Lần thứ 3 chỉ là tiểu phẫu. mình gọt gồ xương mũi. Lần này thì mình nhẹ nhàng hơn chỉ là những lúc trở trời mình có phần bị đau đầu chóng mặt xíu".

Tùng Sơn sau phẫu thuật chuyển giới.

Nói về dự định xa hơn trong tương lai, Tùng Sơn sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp của người chuyển giới. Còn việc chuyển giới không ảnh hưởng đến ngôi vị Á vương, mà theo lời Tùng Sơn thì đây càng là bước đệm lớn để bạn vững tin, tìm thấy chính mình. Thần tượng của Tùng Sơn là ca sĩ, diễn viên Hương Giang.

Trước khi gây chú ý với hành trình chuyển giới của mình, Tùng Sơn là gương mặt nổi bật, khi sở hữu chuỗi thành tích học tập ấn tượng có thể kể đến như đạt giải Ba môn Ngữ văn và giải Khuyến khích môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 và được vinh danh là “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cùng năm.

Không chỉ giới hạn bản thân trong lĩnh vực học thuật, Tùng Sơn còn khẳng định tài năng qua các hoạt động phong trào, như: Á vương King & Queen của khoa Ngữ văn, Quán quân cuộc thi The Star Glory Model Việt Nam 2024, Á vương 1 tại cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2024,...

Nguồn ảnh: NVCC.