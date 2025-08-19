Cặp vợ Việt - chồng Mỹ chuyển giới từng rất nổi tiếng: Lộ tình trạng hiện tại, sao ra nông nỗi này?

Đào Hợp và Trish (tên thật là Patricia) từng là cặp đôi Việt - Mỹ nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng với chuyện tình tưởng chừng chỉ có trong phim. Trong đó chi tiết gây ấn tượng nhất là việc Patricia bất ngờ công khai trở thành người chuyển giới thông qua việc trang điểm và ăn mặc như phụ nữ.

Đào Hợp và Trish

Cặp đôi lên sóng trong chương trình Vợ Chồng Son năm 2022 và câu chuyện vợ sụp đổ khi thấy chồng chuyển thành nữ sau 2 năm kết hôn từng rất nổi tiếng

Tuy nhiên đến năm 2024, Đào Hợp xác nhận cặp đôi đã ly hôn. Từ cập nhật mới nhất của cô, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn được khoảng 9 tháng. Hiện tại cả Hợp và Trish đều đang sống ở Mỹ, vẫn cập nhật về cuộc sống của bản thân lên các tài khoản MXH.

Trong video, Trish để lộ tình trạng bất ổn khi ăn mặc xộc xệch, chân tay lấm lem và thường xuyên đi nhặt đồ ăn thừa từ thùng rác. Ở clip được đăng tải vào ngày 12/8, Trish cho biết giờ mình đang lang thang trên đường phố, đối mặt với cuộc sống vô gia cư. Tuy nhiên Trish không tiết lộ lý do tại sao lại rơi vào tình cảnh khó khăn này.

Hình ảnh mới nhất của Trish

Trong khi đó, Đào Hợp chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân. Cô thường đăng tải các clip hát nhép lời bài hát vui vẻ, tự động viên mình phải vui vẻ và tích cực. Đào Hợp viết trong clip đăng ngày 16/8 vừa qua: “Tôi đã yêu, đã tin, đã mù quáng, đã vấp ngã… Nhưng sau tất cả tôi đã hồi sinh và yêu bản thân lại từ đầu”.

Đào Hợp cũng không ngần ngại phản hồi các bình luận liên quan đến việc chia tay Trish. Khi có người hỏi tại sao cô lại bỏ Trish đi lang thang như vậy, cô trả lời: “Cô không bỏ mà cô bị bỏ”.

Ngoài ra, khi có người hỏi Đào Hợp đã hoàn tất thủ tục ly hôn chưa, cô cho biết mọi chuyện đã xong xuôi từ 9 tháng trước.

Đào Hợp

Hiện tại, cư dân mạng vẫn khá bất ngờ vì cuộc sống trái ngược của Đào Hợp và Trish sau khi ly hôn.

Đào Hợp vốn là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội tình cờ gặp Patricia tại một quán cà phê ở Hà Nội vào năm 2017 khi anh sang Việt Nam du lịch. Thời điểm đó Đào Hợp có 2 con riêng còn Patricia cũng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 6 người con.

Năm 2019 - sau gần 3 năm yêu nhau, Đào Hợp và Patricia kết hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân không dễ dàng như mong đợi, cặp đôi không có con dù đã nỗ lực rất nhiều khiến Patricia rơi vào khủng hoảng tâm lý. Năm 2021, Patricia về Mỹ điều trị và đến tháng 8 cùng năm thì công khai hình ảnh mình trong diện mạo nữ giới, lấy tên mới là Trish. Cú sốc này khiến Đào Hợp sụp đổ, nhưng cuối cùng chị đã mở lòng, chấp nhận Trish và tiếp tục đồng hành, bất chấp sự khác biệt lớn lao.

Đào Hợp và Patricia hồi đám cưới

Cặp đôi đã sự khác biệt lớn lao để đồng hành bên nhau

Tháng 4/2023, cả gia đình - gồm Đào Hợp và 2 con riêng cùng Trish sang Mỹ sinh sống. Thế nhưng, khác biệt văn hóa, áp lực tài chính và những rạn nứt tình cảm đã khiến mối quan hệ tan vỡ. Tháng 5/2024, Đào Hợp cho biết cô đã dọn ra khỏi nhà sau khi Trish đưa một người phụ nữ khác về chung sống. Cuối năm 2024, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chia sẻ với truyền thông vào năm 2024, Hợp vẫn đang làm các công việc để lo cho gia đình. Từ một giảng viên tại Việt Nam, chị chấp nhận làm công nhân nhà máy 10 tiếng mỗi ngày để trang trải chi phí thuê nhà và bảo hiểm. Dù trải qua nhiều tổn thương, chị chọn cách đối diện, tập trung xây dựng lại trái tim và cuộc sống cho chính mình và các con.

(Tổng hợp)