NXB Kim Đồng chính thức hợp tác với Studio Ghibli: Bùng nổ thông tin, bùng nổ cả ví tiền!

Mới đây, NXB Kim Đồng chính thức công bố hợp tác cùng Studio Ghibli trên fanpage 1,2 triệu người theo dõi. Theo bài đăng, “sau thời gian dài kết nối và thương thảo, cuối cùng thì Nhà Kim (tức là NXB Kim Đồng - PV) đã có một màn ‘bắt tay chính thức’ với Studio Ghibli, thông qua việc phát hành các cuốn sách do Studio Ghibli giữ bản quyền tại Việt Nam”.

Cũng trong bài đăng của NXB, nhiều nhân vật của Studio Ghibli đã được nhắc đến, khiến nhiều người dự đoán đây sẽ là các sản phẩm đầu tiên của màn hợp tác này trong thời gian tới.

“Từ Totoro hiền hòa, Công chúa Mononoke mạnh mẽ cho đến Vùng đất linh hồn đầy kì ảo... Studio Ghibli đã thắp sáng tuổi thơ và trái tim của hàng triệu khán giả trên thế giới.

Được sáng lập bởi hai “phù thủy” hoạt hình Hayao Miyazaki và Isao Takahata từ năm 1985, Studio Ghibli không chỉ làm phim, họ mang đến những thế giới đậm màu cổ tích, nơi mà mỗi khung hình đều ngân vang hơi thở của tình bạn, tình yêu và thiên nhiên tươi đẹp.

Một khi đã bước vào ‘Vũ trụ Ghibli’, bạn sẽ khó lòng rời mắt... bởi ở đó, từng khoảnh khắc đều như một phép màu” - trích từ thông báo của NXB Kim Đồng.

Về các sản phẩm hợp tác với phía Ghibli, NXB Kim Đồng cho biết đó sẽ là toàn bộ loại ấn phẩm như anime comics, sách tranh, tiểu thuyết cho đến cả artbook.

Thông báo của NXB Kim Đồng

Ngay lập tức, thông báo này gây chấn động với fan Kim Đồng, fan Studio Ghibli cũng như cư dân mạng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài đăng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Phần lớn các bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng vì màn gây bùng nổ thông tin cũng như bùng nổ ví tiền của NXB Kim Đồng. Nhiều người còn dự tính đã mua sản phẩm nào dù phía Kim Đồng chưa có thông tin chi tiết về lịch phát hành cụ thể.

“Ôi chấn động. Ra artbook nha Kim ơi. Thời tới”, “Bùng nổ ví. Ối dời ơi chấn động quá”, “Bùng nổ thông tin, bùng nổ cả ví của em ạ”, “Sẵn sàng cháy ví rước anh Howl về nhà”, “Dõng dạc: Lấy em artbook Công Chúa Mononoke khổ lớn ạ”, “Chờ ngày này lâu lắm rồi”, “Tôi sẵn sàng”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Studio Ghibli là một trong những hãng phim hoạt hình nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, được thành lập năm 1985 tại Tokyo (Nhật Bản) bởi 2 đạo diễn Hayao Miyazaki và Isao Takahata.

Hãng nổi tiếng với phong cách kể chuyện giàu cảm xúc, hình ảnh vẽ tay tinh tế, và thế giới tưởng tượng vừa kỳ ảo vừa gần gũi đời thường. Các bộ phim thường khai thác những đề tài nhân văn như tuổi thơ, thiên nhiên, gia đình, sự trưởng thành và những vấn đề xã hội. Một số tác phẩm tiêu biểu gồm: My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro, 1988), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke, 1997), Spirited Away (Vùng đất linh hồn, 2001) - giành Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Howl’s Moving Castle (Lâu đài bay của pháp sư Howl, 2004),...

Ngoài phim, Studio Ghibli còn có Bảo tàng Ghibli tại Mitaka (Tokyo), là điểm đến mơ ước của người hâm mộ toàn cầu. Đến nay, Ghibli không chỉ là hãng phim mà còn là biểu tượng văn hóa, góp phần đưa hoạt hình Nhật Bản ra thế giới, gắn liền với tuổi thơ và ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

