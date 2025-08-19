Khi nào bạn cảm nhận được “tự hào” không chỉ là một cảm xúc, mà là sợi dây vô hình gắn kết hàng triệu trái tim?

Đó là khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa: Một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, bạn tình cờ bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ diễu binh, diễu hành quanh hồ Gươm, bước chân mạnh mẽ, đồng đều. Là một ngày thứ Hai quen thuộc, trên đường đến công ty, bạn ngước nhìn bầu trời và thấy những chiếc máy bay tiêm kích xé gió, để lại vệt trắng kiêu hãnh. Hay chỉ đơn giản là một ngày cuối tuần, khi chạy xe ngang Quảng trường Ba Đình, bạn bắt gặp những gương mặt rạng rỡ, tay cầm cờ hoa, chụp ảnh trước Lăng Bác với niềm vui ngập tràn.

Tự hào là khi ta nhận ra mình đang sống trong những ngày hòa bình, hạnh phúc, được là một phần của những sự kiện lớn lao của đất nước, và cảm nhận niềm vui giản dị hòa trong niềm hân hoan chung.

Tự hào là khi ta nhận ra mình đang sống trong những ngày hòa bình, hạnh phúc, được là một phần của những sự kiện lớn lao của đất nước (Ảnh: Như Hoàn)

“Tự hào Việt Nam” càng trở nên rõ nét khi ta nhìn ra thế giới, chứng kiến những dấu ấn mạnh mẽ của người Việt trên các đấu trường tri thức, thể thao và văn hóa.

Hãy nhớ lại khoảnh khắc vỡ òa khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, lập kỳ tích ba lần liên tiếp đăng quang khu vực. Là hình ảnh Tiến sĩ, Trung tá Lê Đức Tiệp đầy năng lượng, giao lưu dancesport với bạn bè quốc tế, lan tỏa thông điệp: “Tôi muốn thế giới thấy người Việt Nam hòa nhập xuất sắc và đầy tự tin”. Là khoảnh khắc Đỗ Hải Long bước lên bục vinh quang tại Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2025, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, hô vang “Việt Nam” với niềm tự hào ngập tràn.

Từ những nguồn cảm hứng ấy, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Kenh14.vn, với sự đồng hành truyền thông của TikTok Việt Nam, tự hào phát động chiến dịch “Tự Hào Việt Nam”. Đây là hành trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cột mốc lịch sử ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc trên con đường phát triển. Hãy cùng nhau lan tỏa niềm tự hào, kết nối triệu trái tim, để viết tiếp những trang sử hào hùng của Việt Nam!

Trên mạng xã hội, nhiều hoạt động về chiến dịch “Tự Hào Việt Nam” được giới trẻ yêu mến, ủng hộ. Từ việc thay hình nền đại diện sử dụng bộ nhận diện Tự Hào Việt Nam đến những video, clip TikTok được đăng tải với hashtag #TuHaoVietNam đều nhận được số lượt thực hiện lớn, chỉ sau vài ngày phát động.

Tính đến 19h50, ngày 18/8/2025, đã có 56.745 hình đại diện #TuHaoVietNam được sử dụng; lan tỏa trên TikTok với hơn 117.500 bài đăng; tổng số lượt theo dõi về chiến dịch đã thu hút đến 6 tỷ lượt xem. Những con số này chính là minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước, sự tự hào của những người Việt Nam.

Hashtag #TuHaoVietNam được nhiều người hưởng ứng, sử dụng trên TikTok và các nền tảng MXH

Chiến dịch không chỉ là lời nhắc nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là lời mời gọi mỗi người Việt Nam dù ở bất kỳ đâu cùng chung nhịp đập trái tim, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Từ những khoảnh khắc đời thường tới những câu chuyện lớn lao, tất cả đều góp phần viết tiếp về sự tự hào Việt Nam trong thời đại mới.

Với niềm cảm hứng ấy, bộ nhận diện của chiến dịch Tự Hào Việt Nam được xây dựng theo phong cách cách điệu, mang sắc thái cổ động mạnh mẽ nhưng vẫn tươi mới, năng động, phản ánh tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Đó là những hình ảnh mang tính biểu tượng lịch sử như kỳ đài, hầm Đờ Cát, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập, cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc. Song song với đó, các biểu tượng phát triển như tòa nhà Bitexco, cầu Rồng Đà Nẵng, Lotte, tuyến metro, đập thủy điện, cánh quạt gió cũng được nêu bật thể hiện khát vọng vươn mình, hiện đại và bền vững.

Với tất cả những sự hưởng ứng ấy, hãy kể những câu chuyện, ghi lại những video cảm xúc hay các khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tự hào và đính kèm hashtag #TuHaoVietNam, sử dụng bộ nhận diện Tự Hào Việt Nam để ai cũng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp, tình yêu về mảnh đất này. Tất cả, đều góp phần tạo nên mảnh ghép vào bức tranh tự hào chung.

Bởi lẽ, điểm đặc biệt của “Tự Hào Việt Nam” chính là tinh thần truyền năng lượng tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hướng về tương lai, khơi gợi khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ: Tự hào Việt Nam - một dân tộc, một tinh thần, một khát vọng vươn xa.

Mỗi câu chuyện được kể, mỗi hình ảnh được chia sẻ, mỗi việc làm dù nhỏ bé… đều góp phần làm sáng rõ hơn hai tiếng “Việt Nam”. Hãy cùng nhau gìn giữ và truyền lại ngọn lửa ấy, để hôm nay và cả mai sau, khi ai đó nói về “Tự hào Việt Nam”, chúng ta đều có thể khẳng định: “Tôi cũng là một phần của điều xinh đẹp đó”.