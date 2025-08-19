Bịch giấy nằm dưới sàn nhà tắm: Bài kiểm tra 99% đàn ông không qua được?

Trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đang xôn xao câu chuyện một người vợ ở Chiết Giang, Trung Quốc có tên Niên Hoa (30 tuổi) phàn nàn về chồng không chịu nhặt bịch khăn giấy, quần áo thay ra trên sàn nhà, phòng tắm.

Cô vợ đăng tải tấm ảnh bịch khăn giấy rơi dưới sàn nhà tắm.

Cô viết trên Xiaohongshu: “Bịch khăn giấy này đã nằm đó suốt hai ngày. Tôi nghĩ chồng sẽ nhặt lên vì anh dùng nhà tắm mỗi ngày, đứng ngay bồn rửa chẳng lẽ không thấy. Nhưng anh không thấy thật, rất khó chịu. Nên hôm nay tôi quyết định cứ để đó, ghi lại xem bao nhiêu ngày anh ấy mới nhặt lên.

À còn lý do tại sao không dính nước hay không trôi đi theo nước trong phòng. Thì phòng tắm nhà tôi rộng, chỗ đó là khu vực bồn rửa, không hề có nước rơi dưới sàn nha".

Chia sẻ cùng hình ảnh về “cuộc chiến im lặng” của người vợ 30 tuổi này tưởng chừng như nhỏ nhặt, bình thường lại nhanh chóng rất nhiều bình luận.

Bất ngờ là rất nhiều người cho biết cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự: Chồng thay đồ để nguyên dưới sàn, ăn xong vứt vỏ bánh ngay trên bàn dù sọt rác ở dưới chân, hoặc tất giày luôn nằm bừa bãi sau giờ làm.

"Tôi có là 99% đàn ông không vượt qua bài kiểm tra này. Có khi đến khi con bạn đủ 18 tuổi thì khăn vẫn còn đó", một cư dân mạng dí dỏm bình luận.

Nhiều người kể câu chuyện tương tự. "Đây là tình trạng giày của chồng tôi mỗi khi anh ấy về nhà", cô A. chia sẻ.

Một người phụ nữ khác cho biết chồng cô lấy đồ xong và đóng cửa tủ, làm quần áo ra ngoài như thế này rất nhiều lần khiến cô vô cùng khó chịu.

"Thùng rác ở đây mà chồng ơi", một người phụ nữ khác lên tiếng.

Đây cũng không kém cạnh.

Nhiều phụ nữ tâm sự từng trải qua cảnh tương tự kể lại: “Một lần sách rơi giữa phòng khách, chồng và bố đều lờ đi suốt ba ngày, cuối cùng tôi là người nhặt lên". Người khác kể về cây chổi bị chồng cho nằm ngả nghiêng ngoài ban công thay vì đặt gọn vào chỗ, khi cô về nhà ngoại 3 ngày.

"Chồng tôi còn siêu nhân hơn thế khi tôi đi công tác về dở tủ lạnh ra thì nào là các loại hộp ăn còn chừa 1 miếng thì để lại trong tủ, chắc không muốn rửa. Bực ơi là bực", một người chia sẻ tiếp.

Ai nấy đều háo hức chờ người phụ nữ cập nhật tình hình, và đúng như dự đoán, người chồng vẫn làm thinh. Đến ngày thứ 3 từ khi về nhà, cô chia sẻ: “Nếu tính không nhầm thì đã là ngày thứ 8 rồi! Tôi bắt đầu khâm phục bản thân vì vẫn kiên trì đến giờ. Vừa buồn cười, vừa phát bực.” Sau đó, cô nhặt bịch giấy lên.

Diễn biến tiếp theo của bịch khăn giấy trong 3 ngày, người chồng lờ đi hay anh ta lười?

Song, Niên Hoa không dừng lại, cô tiếp tục mở rộng cuộc thử nghiệm. Bài đăng tiếp theo là "1 ngày chờ chồng xếp lại giày", đính kèm hình ảnh cửa vào nhà - một đôi giày để hờ ở lối vào bên cạnh những đôi được xếp ngay ngắn....

Nhiều người phụ nữ đang rơi vào tình trạng tương tự như Niên Hoa cho biết cũng sẽ bắt đầu cuộc thử nghiệm xem thái độ của chồng thế nào. Liệu có thay đổi hay không....

Cô tiếp tục thử nghiệm với việc cất giày vào tủ.

Không chỉ những người đã có gia đình, nhiều cô gái độc thân cũng để lại bình luận. Họ gọi câu chuyện “chiếc khăn giấy” là “quảng cáo chống hôn nhân hiệu quả nhất” và băn khoăn: “Huhu, nhiều người như vậy thế thật ạ? Hôn nhân là như thế này à?”

Thực tế, sự chênh lệch trong việc san sẻ trách nhiệm gia đình vốn đã được phản ánh qua số liệu thống kê. Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2024, người dân trung bình dành 2 giờ 45 phút mỗi ngày cho công việc không lương như nội trợ và chăm sóc gia đình. Trong đó, phụ nữ gánh nhiều hơn hẳn với 3 giờ 29 phút, trong khi nam giới chỉ khoảng 1 giờ 52 phút. Tỷ lệ tham gia cũng khác biệt: 83,9% phụ nữ thường xuyên làm việc nhà, so với 67,5% nam giới.

Chính vì thế, không khó hiểu khi một chiếc khăn giấy bị bỏ quên có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến nhiều người đồng cảm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cách làm của người vợ mang tính “thụ động - gây hấn”. Trong hôn nhân, thay vì im lặng quan sát, điều cần thiết là trao đổi thẳng thắn để cùng tìm giải pháp. Một cư dân mạng bình luận: “Nếu thấy khó chịu thì dọn đi. Giận im lặng có ích gì? Nếu chồng vẫn còn nhiều điểm tốt, đừng để mấy chuyện nhỏ phá hỏng cả mối quan hệ.”

Những mâu thuẫn kiểu “ai nhặt rác, ai xếp giày” chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của hôn nhân. Một cuộc sống chung dài lâu còn có tình yêu, sự cảm thông và cách hai người cùng nhau thỏa hiệp để giữ gia đình êm ấm. Quan trọng không phải rác nằm đó bao lâu, mà là cách vợ chồng trò chuyện và san sẻ trách nhiệm ra sao.

Nguồn: Xiaohongshu.