Chở quá tải, tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ lĩnh án gần 10 năm tù

Chiều 25-9, TAND Khu vực 2 (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Theo hồ sơ, Dũng là tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ vào tháng 8-2024.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc chủ xe tải phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Đối với những yêu cầu bồi thường khác, tòa án giành quyền cho các bên liên quan khởi kiện bằng một vụ án dân sự riêng.

Bị cáo Trịnh Tiến Dũng tại toà

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8-8-2024, bị cáo Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xe xuống đến khoảng giữa dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện ống hơi phanh bị nổ, khiến phương tiện mất kiểm soát và lao dốc với tốc độ cao.

Chiếc xe sau đó va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển cùng chiều phía trước, gồm: Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container. Vụ việc còn khiến một công nhân vệ sinh trên cầu Phú Mỹ bị một phương tiện va quệt, văng vào lề đường và bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe hạng C và đang điều khiển xe tải chở hơn 22,1 tấn con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao hàng. Khối lượng này vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe (14,4 tấn), đồng thời vượt quá nhiều giới hạn an toàn: tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường (31,7%), tải trọng trục (52,6%) và khối lượng hàng chuyên chở theo quy định (52,8%).

Hậu quả, hai xe ô tô Volvo XC90 và Toyota Fortuner bị hư hỏng, cháy rụi hoàn toàn; các xe Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Innova và hai đầu kéo container cũng bị hư hỏng nặng.