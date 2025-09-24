Tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và nhiều xe máy ở Hà Nội, 4 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, tại phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô màu trắng BKS Hà Nội di chuyển trên phố Tôn Đức Thắng, trước ngõ Thịnh Hào 3, thì xảy ra va chạm với 1 ô tô khác và 4 xe máy.

Vụ việc khiến 2 người xây xát nhẹ, 2 người khác bị thương được xe cấp cứu đưa đi kiểm tra sức khoẻ.

Tại hiện trường các phương tiện hư hỏng, xe máy đổ ra đường. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn vào giờ tan tầm buổi chiều.

Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.