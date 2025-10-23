“Chó cũng được đội mũ Hoàng gia”: Nhà thiết kế của Vương phi Kate biến thú cưng thành siêu mẫu haute couture

Awon Golding – cái tên quen thuộc trong giới thời trang Hoàng gia Anh từng là người đứng sau những chiếc mũ tinh xảo được Vương phi Kate và Meghan Markle tin chọn. Nhưng cứ mỗi năm, cô lại tạm gác hào quang cung điện để thực hiện một dự án "điên rồ mà tử tế": C ho chó đội mũ cao cấp và chụp ảnh lịch từ thiện .

"Làm mũ cho chó cứu hộ chưa bao giờ khiến tôi chán", Awon cười chia sẻ từ xưởng của mình ở Đông London. "Nó vừa vui, vừa ngộ nghĩnh, nhưng trên hết, tôi biết mình đang tạo ra tác động thật sự. Giữa thế giới đầy căng thẳng này, một chút hài hước và ấm áp chính là điều chúng ta cần".

Bộ lịch Haute Dogs Calendar năm 2026 vừa ra mắt là mùa thứ tám của dự án. Mỗi tháng là một chú chó cứu hộ được khoác lên mình chiếc mũ "haute couture" do những nhà thiết kế danh tiếng thực hiện, trong đó có chính Awon và các nghệ nhân từng phục vụ Hoàng gia như Justine Bradley-Hill.

Năm nay, dự án gây quỹ cho Underdog International – một tổ chức Anh quốc hoạt động theo triết lý đặc biệt: "Trẻ em giúp đỡ chó, chó giúp đỡ trẻ em". Tổ chức này không chỉ cứu hộ, phục hồi sức khỏe cho chó bị bỏ rơi mà còn kết nối chúng với trẻ em gặp sang chấn tâm lý, giúp các em trị liệu qua tương tác với thú cưng.

Awon kể lại một câu chuyện khiến cô xúc động mãi: "Có một bé gái 6 tuổi bị sang chấn, im lặng suốt nhiều năm. Sau khi tham gia chương trình trị liệu cùng chú chó Mack, bé đã nói trở lại lần đầu tiên sau rất lâu".

Kể từ bộ lịch đầu tiên ra đời cách đây 7 năm, chiến dịch của Awon đã quyên góp hơn 160.500 USD , cứu hàng trăm chú chó khỏi bạo hành và bị bỏ rơi trên khắp thế giới. Cô chia sẻ: "Chỉ một cuốn lịch treo tường nhỏ thôi, nhưng nó mang câu chuyện đẹp đẽ và khiến ai nhìn cũng mỉm cười. Với tôi, thế là đủ".

Bộ lịch 2026 được in bằng mực thực vật, giấy carbon offset thân thiện môi trường, gồm 12 chú chó – mỗi "người mẫu" đều có câu chuyện sinh tồn riêng và chiếc mũ được thiết kế riêng cho mình. Giá khoảng 20 USD , lịch được giao toàn cầu (đơn hàng đến Mỹ phải đặt trước ngày 7/12).

Sinh ra ở Hồng Kông, Awon Golding lập thương hiệu riêng từ năm 2013, sau đó gia nhập Lock & Co. – tiệm mũ lâu đời nhất nước Anh và là nơi chuyên phục vụ Hoàng gia. Chính trong lúc thử mũ cho chú chó cứu hộ của mình – một chú Staffordshire Bull Terrier tên Stevie, cô nảy ra ý tưởng chụp ảnh cho thú cưng đội mũ như người thật. "Tôi chỉ định làm vui thôi, ai ngờ lại thành dự án thay đổi cả cuộc đời", cô cười kể.

Và giờ đây, những chú chó từng lang thang ngoài đường lại trở thành "người mẫu couture", mang đến thông điệp yêu thương vượt khỏi thế giới loài người - một ý tưởng vừa điên rồ, vừa đẹp đẽ đến không tưởng.

Theo People