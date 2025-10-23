Taylor Swift hãy từ bỏ 1 thứ

Son đỏ từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự quyền lực, quyến rũ và sang trọng - sắc son mà hầu hết các ngôi sao đều yêu thích khi muốn tạo dấu ấn trên thảm đỏ. Tuy nhiên, không phải với mỹ nhân nào son đỏ cũng là chân ái, và Taylor Swift chính là ví dụ điển hình. Mới đây, một đoạn video tổng hợp lại những hình ảnh của giọng ca đình đám Hollywood thời chưa gắn bó với son đỏ đã gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày. Một Taylor Swift đúng chất nàng thơ "đốn tim" người nhìn, khác hẳn với vẻ ngoài sắc sảo hiện tại của nữ ca sĩ khi chuộng son đỏ.

Đoạn video đang viral cõi mạng của Taylor Swift. (Nguồn: _mh.phw29_)

Khoảng độ năm 2010 - 2013, Taylor Swift theo đuổi layout makeup nude cùng tông mắt khói từng được xem là một trong những phiên bản đẹp nhất của cô. Không còn son đỏ rực rỡ hay eyeliner sắc sảo, Taylor của era này toát lên vẻ nhẹ nhàng, thơ mộng nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ rất riêng. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhạt và ánh mắt được nhấn bằng phấn khói mờ tạo nên tổng thể vừa mềm mại vừa cuốn hút. Mái tóc tẩy sáng màu càng giúp giao diện ngôi sao đình đám đẹp tựa “búp bê sống”, pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển vừa hiện đại, thơ n gây và quyến rũ.

Taylor Swift với visual đỉnh chóp thời kỳ ưa chuộng makeup tông nude. Phong cách trang điểm này giúp làm nổi bật đường nét lai Tây của nữ ca sĩ một cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Khi đổi sang thời kỳ gắn liền với son đỏ, sắc son đặc trưng này lại vô tình khiến Taylor Swift trông có phần sắc sảo và đứng tuổi hơn. Màu đỏ đậm làm nổi bật làn da trắng và khuôn môi đầy đặn, song đồng thời cũng khiến tổng thể trở nên nặng nề, thiếu đi vẻ tự nhiên vốn có, khi kết hipwj cùng eyeliner đậm càng khiến nét mặt nữ ca sĩ trông bị dữ dằn. Có thể thấy, khi đồng hành với son đỏ, giao diện của Taylor tuy quyền lực và thu hút hơn nhưng lại mất đi nét mềm mại, bay bổng gắn liền với hình ảnh “nàng thơ” từng làm say lòng công chúng.

Màu son đỏ khiến visual Taylor Swift trông sắc lạnh và đứng tuổi hơn.