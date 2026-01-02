Chó cắn vào ngón tay, bé trai nguy kịch sau một tháng

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, cháu L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị chó cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12 cm, có chảy máu.

Vết thương ở ngón tay của bệnh nhi do chó cắn. Ảnh: Đặng Thanh

Theo ghi nhận tại địa phương, con chó này là chó hoang đã cắn nhiều người, các trường hợp khác đều được tiêm phòng dại đầy đủ. Riêng cháu D., dù được đưa đến cơ sở y tế xử trí vết thương và tư vấn tiêm vắc-xin phòng dại nhưng gia đình đã không tiêm phòng cho con.

Hai ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau mỏi cơ tay trái, bồn chồn, kích thích. Bệnh diễn tiến nhanh với biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng toàn thân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến dưới, sau đó chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tăng tiết đờm dãi, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10–11, cho thấy ý thức suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ phải dùng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản và cho thở máy. Đáng chú ý, vết chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm tại chỗ.

Bé trai được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng không qua khỏi