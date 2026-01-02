Không tin nổi đây là cơ bụng của bà mẹ 2 con đã sang tuổi 45! Jun Ji Hyun tiết lộ mẹo đáng học hỏi cho chị em tuổi trung niên trong năm 2026

Khi nhắc tới Jun Ji Hyun, "nữ thần màn ảnh Hàn Quốc", người ta không chỉ ngưỡng mộ về nhan sắc thu hút mà còn bị cuốn hút bởi vóc dáng thon gọn, vòng eo con kiến dù cô đã là mẹ của hai bé và bước sang tuổi 40. Sức hấp dẫn của cơ bụng săn chắc như thế không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn là thành quả của lối sống tích cực, khoa học và bền bỉ theo thời gian.

1. Tập luyện đều đặn

Một trong những những yếu tố quyết định giúp Jun Ji Hyun duy trì vòng eo phẳng là việc cô tập luyện đều đặn mỗi ngày như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. Dù bận rộn với lịch trình quay phim hay phải di chuyển liên tục, cô vẫn dậy sớm từ 6–7 giờ để tập thể dục, coi việc vận động như hơi thở.

Không chỉ đơn thuần chạy bộ, cô kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau:

- Cardio và chạy bộ trên máy: Giúp đốt mỡ toàn thân, đặc biệt là vùng mỡ quanh bụng, điều kiện cơ bản để lộ cơ bụng rõ nét.

- Pilates 3 buổi/tuần: Đây là nền tảng giúp tăng sức mạnh cơ core, kéo dài cơ bắp, giữ thăng bằng tốt và siết cơ bụng hiệu quả.

- Yoga và aerobic: Giúp linh hoạt cơ thể, cải thiện sự mềm dẻo và duy trì nhịp thở, quan trọng trong mọi bài tập core.

2. Boxing và vận động cường độ cao

Trong một buổi chia sẻ gần đây, Jun Ji Hyun tiết lộ rằng cô mê bộ môn boxing, một hình thức vận động đốt mỡ toàn thân cực kỳ hiệu quả. Không chỉ giúp tăng nhịp tim, boxing còn tăng cường sức mạnh phần core, cải thiện phản xạ và thúc đẩy đốt mỡ bụng một cách tối ưu.

Cô từng chia sẻ:

"Tôi tập để khỏe mạnh, không còn là giảm cân. Tôi muốn thử nhiều bộ môn để cơ thể không 'quen' và luôn có thử thách mới mỗi ngày".

Điều này cho thấy, giữ vóc dáng không phải là chuyện ép cân khắt khe, mà là duy trì một lối sống năng động, linh hoạt và luôn thử thách bản thân.

3. Chế độ dinh dưỡng thông minh, không khắt khe nhưng chọn lọc

Jun Ji Hyun không theo chế độ ăn kiêng cực đoan như low-carb hay keto. Cô chú trọng tới việc ăn uống cân bằng ba nhóm dưỡng chất, giúp cơ thể có đủ năng lượng mà không tích mỡ.

Một số điểm nổi bật trong chế độ ăn của cô:

- Ưu tiên thực phẩm giàu protein: Nhất là trứng, sữa chua Hy Lạp, giúp no lâu, duy trì cơ bắp và hạn chế tích mỡ.

- Thay thế tinh bột xấu bằng các lựa chọn lành mạnh như gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp chất xơ và ổn định đường huyết.

- Nước là người bạn đồng hành mỗi ngày: Việc uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn giúp da sáng hơn và tiêu hoá tốt hơn.

Jun Ji Hyun cũng từng chia sẻ trong một chương trình rằng cô tập luyện khi bụng rỗng, ăn bữa đầu tiên vào khoảng 14h và ăn tối sớm lúc 17h, một cách điều chỉnh lịch ăn hợp lý để thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

4. Mẹo nhỏ giúp kiểm soát lượng ăn đơn giản nhưng hiệu quả

Bên cạnh tập luyện và chế độ ăn, Jun Ji Hyun còn áp dụng một mẹo thú vị giúp kiểm soát cơn thèm ăn: ăn bằng tay không thuận. Việc này buộc não phải tập trung hơn khi ăn, khiến nhịp ăn chậm lại, giúp bạn nhận biết được cảm giác no sớm hơn, từ đó hạn chế nạp quá nhiều calo không cần thiết.

Cơ bụng săn chắc như của Jun Ji Hyun không phải chuyện xảy ra trong "một đêm". Đó là kết quả của sự đều đặn trong tập luyện, chế độ ăn lành mạnh và tư duy sống năng động mỗi ngày. Nếu bạn cũng muốn sở hữu vòng eo như mơ, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ: Dậy sớm hơn, đi bộ mỗi ngày, cân bằng bữa ăn và giữ tinh thần yêu bản thân.

Vì vòng eo thon gọn không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn là biểu tượng của sức khỏe, sự tự tin và yêu thương bản thân mỗi ngày.

(Nguồn ảnh: Internet)