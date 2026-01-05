Chính thức từ hôm nay (5/1): Giao dịch ngân hàng bị gián đoạn với đối tượng này, khách hàng cần lưu ý!

Từ hôm nay - 5/1, quy định mới liên quan đến hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng chính thức có hiệu lực, kéo theo nhiều thay đổi đáng chú ý mà khách hàng cá nhân lẫn tổ chức không thể bỏ qua. Theo đó, việc xác thực sinh trắc học trở thành điều kiện bắt buộc trong quy trình mở thẻ và thực hiện giao dịch điện tử.

Những thay đổi này được quy định tại Thông tư số 45/2025 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư mới yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ phải siết chặt hơn nữa công tác nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đặc biệt là đối với các giao dịch thực hiện bằng phương thức điện tử.

Cụ thể, Thông tư 45 đã điều chỉnh, bổ sung một số điểm quan trọng tại Điều 16 của Thông tư 18.

Theo đó, thẻ ngân hàng chỉ được phép sử dụng cho các giao dịch điện tử khi chủ thẻ đã hoàn tất việc đối chiếu và xác thực sinh trắc học, đảm bảo sự trùng khớp tuyệt đối giữa giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của khách hàng cá nhân, hoặc của người đại diện hợp pháp trong trường hợp khách hàng là tổ chức.

Điều này đồng nghĩa với việc, những khách hàng chưa thực hiện xác thực sinh trắc học, hoặc có thông tin giấy tờ tùy thân không khớp với dữ liệu sinh trắc học. Không chỉ dừng lại ở khâu phát hành, việc sử dụng thẻ cho các giao dịch trực tuyến cũng có thể bị hạn chế nếu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xác thực theo quy định mới.

Khách hàng cần làm gì?

Về hình thức xác thực sinh trắc học, Thông tư 45 cho phép áp dụng nhiều phương thức khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Trong đó bao gồm việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học được lưu trữ trong bộ phận thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được cơ quan Công an xác thực; xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia tạo lập; hoặc dữ liệu sinh trắc học do chính tổ chức phát hành thẻ thu thập và kiểm tra trực tiếp, đảm bảo đối chiếu chính xác với dữ liệu gốc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thông tư 45/2025 còn bổ sung thêm yêu cầu đối chiếu thông tin thuê bao điện thoại khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến. Theo đó, số điện thoại đứng tên chủ thẻ hoặc người đại diện hợp pháp phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân, nhằm hạn chế tối đa rủi ro gian lận, giả mạo trong quá trình sử dụng thẻ.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định dành cho khách hàng cá nhân là người nước ngoài. Trước đây, người nước ngoài phải có thời hạn cư trú tối thiểu 12 tháng (360 ngày) tại Việt Nam mới đủ điều kiện mở thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, quy định này đã được bãi bỏ trong Thông tư 45. Thay vào đó, thời hạn sử dụng thẻ sẽ không được vượt quá thời gian cư trú hợp pháp còn lại của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo sự linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Trước những thay đổi chính thức có hiệu lực từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị khách hàng cá nhân và tổ chức cần chủ động rà soát lại tình trạng hồ sơ, thông tin định danh và điều kiện sử dụng thẻ của mình. Việc hoàn tất xác thực sinh trắc học sớm sẽ giúp tránh tình trạng bị từ chối mở thẻ mới hoặc gián đoạn các giao dịch điện tử đang sử dụng.

Đối với một số nhóm khách hàng đặc thù như người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch, hoặc người sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa, việc đối chiếu sinh trắc học sẽ được thực hiện thông qua hình thức gặp mặt trực tiếp hoặc đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định hiện hành.

Với khách hàng là tổ chức, các tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệm gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp để kiểm tra, xác minh thông tin trước khi phát hành thẻ. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn yêu cầu này, bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp niêm yết và các tổ chức nằm trong danh sách Fortune Global 500.

Nhìn chung, quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn, minh bạch trong hoạt động thẻ ngân hàng, đồng thời hạn chế rủi ro gian lận trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, để không bị gián đoạn giao dịch từ hôm nay, khách hàng cần chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học và cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ngân hàng trong thời gian sớm nhất.