Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối những người trẻ hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, cùng hướng đến mục tiêu lan tỏa các giá trị tích cực trên không gian mạng.

Tối 29/11, tại TP.HCM, Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 diễn ra, vinh danh 99 cá nhân trẻ có đóng góp tích cực trong hoạt động sáng tạo nội dung trên không gian mạng.

99 thành viên cùng lên sân khấu tham gia nghi thức ra mắt Mạng lưới, nghi thức có sự tham gia của 5 đại biểu.

Đây cũng là những thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, chính thức ra mắt trong khuôn khổ chương trình. Sau phần vinh danh, cả 99 thành viên cùng lên sân khấu tham gia nghi thức ra mắt Mạng lưới. Nghi thức có sự tham gia của 5 đại biểu, gồm: ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp.

Sau màn đếm ngược, các đại biểu đồng loạt nhấn nút, chính thức khởi động Mạng lưới.

Clip Chính thức mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ 2026-2031. Nguồn: Quân

Chính thức mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ 2026-2031, lan tỏa thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình - cho biết Mạng lưới được thành lập nhằm tập hợp, kết nối và phát huy vai trò của những người trẻ đang sáng tạo nội dung trên không gian mạng. Đây không chỉ là nơi quy tụ các nhà sáng tạo mà còn là môi trường để các thành viên tiếp tục rèn luyện, phát triển nghề nghiệp và đưa những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.

Về định hướng, Mạng lưới tập trung phát huy vai trò của các nhà sáng tạo trẻ trong việc lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó là các nội dung về tri thức, kỹ năng số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lối sống đẹp và những câu chuyện tích cực trong cộng đồng.

Để Mạng lưới hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu mỗi thành viên phải giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Các nhà sáng tạo trẻ cũng được kỳ vọng chủ động kiến tạo xu hướng tích cực, kết nối thêm nhiều tài năng và xây dựng cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn. Về phía Trung ương Đoàn, tổ chức này sẽ hỗ trợ kết nối thông tin chính thống, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng số để đồng hành cùng thành viên Mạng lưới.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Trong thời gian tới, Ban điều hành Mạng lưới được đề nghị sớm hoàn thiện quy chế và chương trình hành động. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng cần chủ động thành lập mạng lưới tại địa phương, đơn vị trong năm 2027, bảo đảm hoạt động thực chất, có sản phẩm cụ thể và tạo ra giá trị đo đếm được.

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho các thành viên đầu tiên, ông Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh:

“Đặt trọn niềm tin vào sức trẻ và tư duy sáng tạo của các bạn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị:

Thứ nhất, giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông. Lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Đừng bao giờ đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng để lấy những lợi ích trước mắt.

Thứ hai, tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực, hãy biến lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu bứt phá của đất nước và những tấm gương tử tế quanh ta thành những câu chuyện cuốn hút, có chiều sâu, đậm dấu ấn Việt Nam.

Thứ ba, chung tay xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm, mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn”.

Thông điệp xuyên suốt trong giai đoạn hoạt động 2026 - 2031 của Mạng lưới là “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”. Trong bối cảnh nội dung số ngày càng có sức ảnh hưởng, thông điệp này đặt ra yêu cầu đối với người sáng tạo không chỉ ở khả năng thu hút công chúng mà còn ở trách nhiệm với thông tin, cách thể hiện và những giá trị được chia sẻ.

Khép lại chương trình, 99 thành viên đầu tiên của Mạng lưới cùng các nghệ sĩ Châu Anh, Quỳnh Anh và Mylina biểu diễn ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” (sáng tác: Buitruonglinh).

Tiết mục cũng đánh dấu phần kết của chương trình, đồng thời mở đầu cho hành trình hoạt động của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong giai đoạn 2026 - 2031.